Трамп заявил об укреплении связей США с Францией по итогам встречи с Макроном

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ТАСС, 14 июля. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил об укреплении связей между его страной и Францией после состоявшейся днем ранее в Париже встречи с президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.
"Прекрасный вечер с президентом Макроном и госпожой Макрон, - написал Трамп. - Поднялись на Эйфелеву башню, чтобы поужинать. Отношения с Францией прочнее, чем когда- либо".
Great evening with President @EmmanuelMacron & Mrs. Macron. Went to Eiffel Tower for dinner. Relationship with France stronger than ever. pic.twitter.com/ib1pdUYoEU— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 July 2017
Вместе с этой записью Трамп поместил в Twitter фотографию, на которой президенты с супругами запечатлены на фоне панорамы Парижа в ресторане на Эйфелевой башне.
Во время визита Трампа в Париж в четверг лидеры Франции и США обсудили кризис на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.