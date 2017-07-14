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Трамп заявил об укреплении связей США с Францией по итогам встречи с Макроном

Международная панорама
14 июля, 12:21 UTC+3 ТАСС

Президент США отметил, что отношения двух стран "прочнее, чем когда- либо"

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Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон

© AP Photo/Carolyn Kaster

ТАСС, 14 июля. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил об укреплении связей между его страной и Францией после состоявшейся днем ранее в Париже встречи с президентом Эмманюэлем Макроном. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Прекрасный вечер с президентом Макроном и госпожой Макрон, - написал Трамп. - Поднялись на Эйфелеву башню, чтобы поужинать. Отношения с Францией прочнее, чем когда- либо".

Вместе с этой записью Трамп поместил в Twitter фотографию, на которой президенты с супругами запечатлены на фоне панорамы Парижа в ресторане на Эйфелевой башне.

Во время визита Трампа в Париж в четверг лидеры Франции и США обсудили кризис на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом.

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Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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