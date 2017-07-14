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Военная прокуратура и полиция Украины обыскивают офисы экс-министра Клименко

Международная панорама
14 июля, 12:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июля. /ТАСС

Следствия мероприятия идут сразу в 183 помещениях

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КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Главная военная прокуратура и Национальная полиция Украины проводят обыски в офисах киевских структур, которые принадлежат бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко.

Об этом сообщил в пятницу заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал он в Facebook.

Ранее об обысках в своей редакции сообщили "Вести", которые входят в медиахолдинг Клименко. Кроме того, правоохранительные органы обыскивают помещения, принадлежащие компании экс-министра "Юнисон".

Как отметил в этой связи Матиос, "работа журналистов "Радио Вести" и группы компаний "Юнисон" не прерывалась".

Экс-министр и бывший глава налоговой службы Клименко, работавший в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче, обвиняется на Украине в совершении уголовных преступлений. Ему, в частности, вменяется участие в организованной преступной организации, совершение преступлений против государственной собственности, а также преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Сумма нанесенного им ущерба, утверждают в прокуратуре, составляет около $120 млн.

Сейчас Клименко живет за пределами Украины.

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