Обвинение потребовало лишить блогера Лапшина свободы на 6,5 года

ФГК увеличила погрузку нефтепродуктов в I квартале 2017 года в 3 разаТранспорт 14 июля, 14:52
Бабаев: ЦСКА предстоят непростые игры с АЕКом, но команда должна выйти в следующий раундСпорт 14 июля, 14:50
Ответный матч ЦСКА с АЕКом в Лиге чемпионов пройдет в Москве 2 августаСпорт 14 июля, 14:37
Отказаться от бумаг: как регионы переходят на электронный документооборотВ стране 14 июля, 14:37
Большой порт Петербург по итогам I полугодия лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 14 июля, 14:29
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полицииПроисшествия 14 июля, 14:28
Щеголев: государство должно ввести "правила дорожного движения" в цифровой экономикеЭкономика и бизнес 14 июля, 14:27
Бывший футболист "Динамо" Дьяков продолжит карьеру в турецком "Сивасспоре"Спорт 14 июля, 14:22
"Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней Иегуда" в третьем раунде Лиги ЕвропыСпорт 14 июля, 14:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы.
Об этом он заявил, выступая в пятницу на заседании суда.
Процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениями под председательством судьи Аловсата Аббасова.
"Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима", - сказал прокурор.
Следующее заседании суда состоится 19 июля. На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.
Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.