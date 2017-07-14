Обвинение потребовало лишить блогера Лапшина свободы на 6,5 года

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы.

Об этом он заявил, выступая в пятницу на заседании суда.

Процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениями под председательством судьи Аловсата Аббасова.

"Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима", - сказал прокурор.

Следующее заседании суда состоится 19 июля. На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.