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Обвинение потребовало лишить блогера Лапшина свободы на 6,5 года

Международная панорама
14 июля, 14:34 UTC+3 БАКУ БАКУ 14, июля. /ТАСС

Следующее заседании суда назначено на 19 июля

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БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинитель потребовал приговорить блогера Александра Лапшина к шести с половиной годам лишения свободы.

Об этом он заявил, выступая в пятницу на заседании суда.

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Процесс проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениями под председательством судьи Аловсата Аббасова.

"Предлагаю суду признать Лапшина виновным по статьям 281.2 и 318.2 уголовного кодекса Азербайджана и назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием его в колонии общего режима", - сказал прокурор.

Следующее заседании суда состоится 19 июля. На заседании присутствовали представители посольств России, Израиля и Украины, гражданином которых является Лапшин.

Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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