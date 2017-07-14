Чиновники ВСУ и директор Львовского бронетанкового завода задержаны за аферы с госзаказом

Хашиг: бюджет ФК "Краснодар" остался на прежнем уровне, но заработки вырослиСпорт 14 июля, 16:38
Гендиректор ФК "Краснодар" назвал слухами информацию об уходе СмоловаСпорт 14 июля, 16:29
"Тренчин" и "Бней Иегуда" - соперники "Зенита" в Лиге ЕвропыСпорт 14 июля, 16:27
Копьеметательница Ребрик считает, что способна показать высокий результат на ЧМ в ЛондонеСпорт 14 июля, 16:22
Тренер: зимний ЧМ-2018 станет первым крупным стартом для легкоатлетки КоневойСпорт 14 июля, 16:16
"Русский фестиваль" в честь 120-летия установления дипотношений открылся в БангкокеКультура 14 июля, 16:15
Бывший нападающий "Вашингтона" Галиев подписал контракт с "Ак Барсом"Спорт 14 июля, 16:12
"Рубин" объявил о продлении контракта с защитником КузьминымСпорт 14 июля, 16:06
Россиянин Молчанов вышел в финал ЧМ в прыжках в водуСпорт 14 июля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало должностных лиц Вооруженных сил (ВСУ) и топ-менеджеров Львовского бронетанкового завода по подозрению в мошенничестве с оборонными заказами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НАБУ.
По данным бюро, следствие установило, что "чиновники Центрального бронетанкового управления Минобороны в сговоре руководством Львовского завода и учредителем частной структуры разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике". "Это привело к растрате бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн гривен (более $1,1 млн)",- сообщила пресс-служба.
Как выяснило следствие, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же старые, а иногда и нерабочие двигатели, производство которых было прекращено в 1990-х годах, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны.
По информации НАБУ, перед судом предстанут начальник и офицер Центрального бронетанкового управления, а также директор ГП "Львовский бронетанковый завод" и его заместитель.
Задержания проведены в день, на который запланировано посещение Львовского завода президентом страны Петром Порошенко.