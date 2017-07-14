На Украине с начала года зафиксировано 132 случая нарушений свободы слова

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Более 130 случаев нарушения свободы слова зафиксировано за первое полугодие 2017 года на Украине. Об этом свидетельствую данные Института массовой информации страны.

"В первом полугодии 2017 года случаи нарушений свободы слова произошли в 20 областях Украины. Наибольшее количество таких нарушений в Киеве и области - 30, в Полтавской области 12 случаев.... Общее число нарушений составляет 132 (за аналогичный период 2016 года -154)", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, 42 нарушения квалифицированны как "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", еще 17 - "ограничение доступа к публичной информации". В список несоблюдения прав включены также угрозы, физическая агрессия и повреждение имущества журналистов. Основными нарушителями прав, согласно исследованию, являются представители правоохранительных органов, судебной системы, а также частные лица.

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук считает, что украинская власть ведет агрессивную зачистку информационного поля от всех, кто не разделяет точку зрения официального Киева. По мнению политика, после массовых протестов на Украине в 2014 году, приведших к государственному перевороту, страной стала управлять "команда, которая давно уже превзошла своих предшественников в ущемлении свободы слова".