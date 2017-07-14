СМИ: на встрече сына Трампа с юристом из РФ присутствовал бывший советский разведчик

ТАСС, 14 июля. Встреча старшего сына президента США Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой летом 2016 года проходила в присутствии "некоего лоббиста, бывшего сотрудника советской контрразведки". Об этом сообщила в пятницу американская телекомпания NBC.

Имя этого человека, перебравшегося в США и получившего американское гражданство, не называется, но сообщается, что он служил в Советской армии и, "как подозревают некоторые американские представители, по-прежнему поддерживает связи с российской разведкой", хотя сам он это отрицает.

Телекомпания воздерживается от каких-либо оценок по поводу участия упомянутого "лоббиста" во встрече годичной давности, но выражает уверенность в том, что этот факт "заинтересует специального прокурора Роберта Мюллера и спецкомитеты по разведке Конгресса США, расследующих российское вмешательство в выборы" в США в 2016 году.

Ранее президент Трамп назвал "величайшей охотой на ведьм" развязанную в СМИ информационную кампанию, инициаторы которой пытаются обвинить его старшего сына чуть ли не в государственной измене из-за встречи с Весельницкой.

В минувшее воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, он согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.