Тучи над Абэ: что грозит японскому премьер-министру

Рейтинг одобрения премьер-министра Японии Синдзо Абэ и возглавляемой им Либерально-демократической партии (ЛДП) с наступлением лета вошел в крутое пике вслед за чередой скандалов в его окружении. О причинах снижения популярности и вызовах, которые стоят перед главой правительства, — в материале ТАСС.

Синдзо Абэ — без сомнений, один из самых ярких политиков в японском истеблишменте со своим особенным стилем, и по ряду причин его имя уже точно будет вписано в учебники истории. За четыре с лишним года пребывания у власти нынешний председатель ЛДП обеспечил себе высокий уровень поддержки и практически непререкаемый авторитет. Однако с недавнего времени перспективы его безоговорочного лидерства оказались под сомнением из-за ряда скандалов.

Приход Абэ к власти в Японии в 2012 году обозначил период относительной политической стабильности. Правительство одного премьера, которое держится у власти так долго, в Японии большая редкость. Один из кандидатов в президенты США однажды сравнил смену глав японских правительств с тарелочками с суси, которые быстро меняются на бегущей ленте "кайтэна" (японский тип ресторанов, где готовая еда ездит перед посетителем на длинной конвейерной ленте, и он выбирает понравившееся ему блюдо). По длительности пребывания у власти Абэ уже занял третье место в послевоенной истории, подвинув с этой позиции Дзюнъитиро Коидзуми.

Еще полгода назад практически никто не сомневался, что именно Синдзо Абэ предстоит стать абсолютным рекордсменом. Этому способствовало даже изменение партийного устава ЛДП, позволившее председателю партии оставаться на своем посту до девяти лет подряд, а глава правительства в Японии — лидер правящей партии. Однако череда скандалов, разгоревшихся вокруг лично главы правительства и членов его ближайшего окружения, поставила эту перспективу под сомнение. Рейтинги правительства бьют новые антирекорды, а в самой ЛДП может обостриться внутрипартийная борьба.

Череда скандалов

Нынешнее падение рейтинга правительства — отнюдь не первый обвал уровня поддержки кабинета министров. В прошлый раз соцопросы показывали столь низкие результаты после принятия поправок к законодательству в сфере безопасности, которые впервые в послевоенной истории значительно расширили полномочия Сил самообороны. Население опасалось, что это может теоретически втянуть Японию в вооруженный конфликт. Однако со временем рейтинг Абэ вновь вернулся на уровень более 60%.

Первым звонком для премьер-министра стал скандал вокруг образовательной организации с националистическим уклоном Moritomo Gakuen. Для строительства новой школы она приобрела земельный участок, принадлежавший государству, в городке Тоёнака в префектуре Осака. Дело в том, что его стоимость оказалась значительно занижена, правда, по причине сильной загрязненности почвы. Однако позднее стали всплывать все более сенсационные подробности: супруга премьера Акиэ Абэ должна была стать почетным директором школы, главе Moritomo Gakuen Ясунори Кагоикэ она якобы передавала пожертвования "от имени главы правительства", а сам Кагоикэ собирал пожертвования на открытие школы, которую называл "имени Абэ". Втянутой в очередной виток шумных разбирательств оказалась и министр обороны Томоми Инада, которая, как оказалось, в ходе недавних выборов в законодательное собрание в Токио призвала голосовать за кандидата ЛДП от имени ведомства и Сил самообороны, нарушив таким образом несколько законов и Конституцию. С ней же был связан и другой громкий случай, связанный с якобы уничтоженными отчетами о деятельности японских миротворцев в Южном Судане.

Под огнем жесткой критики СМИ оказался и заместитель генсека партии Хакубун Симомура, возглавлявший токийскую организацию ЛДП. Он был обвинен в том, что в свое время получил от Moritomo Gakuen деньги, не указав их подобающим образом в своей отчетности.

Несмотря на подробное обсуждение скандала вокруг Moritomo Gakuen в парламенте, он был быстро улегся, и угроза правительству, как тогда казалось, миновала. Однако вскоре всплыли сенсационные документы и в отношении другой образовательной организации Kake Gakuen, которая принадлежит близкому другу Абэ — Котаро Какэ. Он собирался открыть ветеринарный факультет в новой специальной экономической зоне в префектуре Эхимэ. Во внутренних документах Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, наличие некоторых из них ведомство признало, говорилось о "пожелании" Абэ открыть именно это образовательное учреждение. СМИ и оппозиция обвинили премьера в том, что он, пользуясь властью, оказал помощь своему другу. Вскоре после начала скандала закончилась сессия парламента, и власти уже было вздохнули с облегчением, но оппозиция продолжила нагнетать страсти вокруг этого дела и потребовала созыва внеочередной сессии или хотя бы заседания парламентского комитета, на котором, как ожидается, на вопросы оппозиции должен ответить сам премьер.

Примерно в это же время в прессе поднялся громкий скандал вокруг депутата Либерально-демократической партии Маюко Тойоты, которая, как выяснилось, применяла физическое насилие и оскорбляла своего личного секретаря.

Были и другие, не менее резонансные, инциденты с чиновниками кабинета министров и партийными функционерами ЛДП. Уже бывший министр реконструкции Масахиро Имамура в общении с одним из журналистов нарушил принятые этические нормы при контактах с прессой. Это выразилось в нанесении ему оскорблений при ответе на вопрос об ответственности государства за судьбы добровольных беженцев из районов, пострадавших в результате катастрофы на АЭС "Фукусима-1". Не желая подробно отвечать на вопрос, Имамура потребовал от представителя прессы выйти из зала и больше никогда не возвращаться и, получив отказ от журналиста, сам покинул зал, бросив ему: "Заткнись!". Это вызвало небывалый шквал критики, но окончательно Имамура подорвал свою репутацию, когда на приеме заявил: "Хорошо, что землетрясение 2011 года произошло на северо-востоке, а не в центре страны". Тем самым, как расценили эти слова многочисленные публикации, он преступил грань этических и моральных норм, нанеся оскорбления чувствам родственников погибших в этой страшной трагедии. Как известно, землетрясение унесло жизни свыше 18 тыс. человек. Сразу же после этого Имамура подал в отставку.

В сентябре прошлого года видный член ЛДП Сюнсукэ Мутаи забыл резиновые сапоги в поездке в пострадавшие от тайфуна районы. В одном из населенных пунктов он взобрался на спину своего подчиненного и таким, на первый взгляд, забавным образом, перебрался через грязную лужу. Этот эпизод был снят на видео и попал в СМИ, где возглавил рейтинг самых популярных новостных сюжетов. Выходка партийного бонзы вызвала шквал критики как со стороны оппозиции, так и однопартийцев Абэ.

Все эти скандалы, естественно, не могли не отразиться на имидже правящей партии и самом премьере, которая все же надеялась, что заработанный в прежние годы авторитет позволит успешно выступить на выборах в законодательное собрание в столице. Однако 2 июля этого года, когда закрылись избирательные участки, стало очевидно, что итоги выборов — крупнейший провал в истории ЛДП. Она смогла получить всего лишь 23 места. Спустя неделю опросы общественного мнения подтвердили опасения — рейтинг правительства устремился вниз, потеряв почти 13%.

Рейтинг ставит новые антирекорды

Резкое падение рейтингов правительства началось в мае. В Японии первостепенное значение имеют результаты опросов, которые проводят национальные газеты и телеканалы. Опросы даже консервативных изданий показали резкий спад более чем на 10% в июне. Тогда рейтинг колебался в промежутке между 50% и 40%. В июле показатель поддержки правительства скатился до 32-36%.

Вместе с этим резкий спад стала показывать и партия власти. Однако, примечательно то, что уровень поддержки ведущей оппозиционной Демократической партии также снижается и остается ниже 10%.

На этом негативном для Абэ и его партии фоне, как полагают местные аналитики, на политическую арену Японии может выйти губернатор Токио Юрико Коикэ, чье движение "Жители столичной префектуры — прежде всего" вместе с поддерживающими его партиями одержало безоговорочную победу на выборах в Токио. Из 50 заявленных движением кандидатов в местный парламент прошли 49.

Сама Коикэ до недавнего времени была членом ЛДП, однако перед выборами токийского губернатора правящая партия отказалась поддержать ее кандидатуру и потребовала от нее не вносить раскол и выступить за единого кандидата. В ответ на это она пошла на выборы без партийного согласия и сумела заручиться поддержкой большинства избирателей, став первой женщиной в истории страны главой столичной префектуры Токио.

Однако серьезной конкуренции ЛДП, которой в декабре 2018 году предстоит побороться за свои места в нижней палате парламента, Коикэ и ее движение пока, как считают эксперты, не составляет. Это связано с тем, что в качестве своей главной задачи она видит успешное проведение Олимпиады 2020 года, что не позволит ей параллельно заниматься политической деятельностью. Да и отказ от своих прямых обязанностей вряд ли с энтузиазмом поддержат избиратели. Кроме того, по ключевому политическому вопросу — внесению поправок в Конституцию — она занимает почти схожую с Абэ позицию. Таким образом, одним из возможных вариантов развития событий в будущем может стать ее сотрудничество с ЛДП.

Внутрипартийная борьба

На фоне череды скандалов, падения рейтингов и провала на выборах в Токио, полагают местные аналитики, в самой ЛДП может обостриться внутрипартийная борьба. В конце 2018 года — выборы в парламент, и некоторые члены партии опасаются, что негативный шлейф, тянущийся за председателем партии-премьером Синдзо Абэ, может сослужить плохую службу партии.

Либеральные газеты в своих редакционных статьях пишут, что главной причиной поражения и неудач ЛДП стали излишняя самоуверенность Абэ и его привычка полагаться лишь на свой близкий круг, неготовность слушать оппонентов и принимать во внимание критику. Даже после поражения в Токио, пишут они, Абэ опять проявил свою негативную черту — уже вечером 2 июля, когда стали известны провальные для ЛДП результаты, он отправился на личную встречу в ресторан со своими ближайшими соратниками — вице-премьером, министром финансов Таро Асо, генсеком кабмина Ёсихидэ Сугой и бывшим министром по восстановлению экономики Акирой Амари. На эту встречу сразу же обратили внимание почти все СМИ, чьи публикации изобиловали сарказмом и критикой Абэ.

В этих условиях некоторые аналитики и партийные функционеры не исключают возможностей поиска нового кандидата на роль лидера ЛДП, который мог бы стать достойной заменой Абэ в будущем. В шорт-листе вероятных преемников на первом месте значится нынешний министр иностранных дел Фумио Кисиду. Еще один потенциальный кандидат — бывший министр обороны Сигэру Исиба.

Впрочем, при нынешнем раскладе действующий премьер сохраняет за собой солидную поддержку однопартийцев из числа депутатов парламента, голоса которых имеют огромное значение на выборах председателя партии. Самая большая в ЛДП фракция под руководством Хироюки Хосоды, которую раньше возглавлял сам Абэ, насчитывает 96 депутатов; фракция вице-премьера Таро Асо, одного из самых близких сторонников премьера, еще 56. За Кисидой же стоит всего 46 депутатов, входящих в его группу, а фракция Исибы располагает лишь 19 голосами.

Несмотря на оптимистические подсчеты, полагают аналитики, нельзя исключать, что Абэ и его ближайшее окружение могут пойти на роспуск парламента и проведение внеочередных выборов, пока избиратели окончательно не разочаровались в ЛДП. В нынешнем составе парламента Абэ пользуется поддержкой значительного количества депутатов. Однако ситуацию серьезно могут изменить 55 народных избранников под руководством Фукусиро Нукаги и 79 внефракционных депутатов, которых на свою сторону могут попытаться склонить Кисида или Исиба.

Меры восстановления доверия

Самой ожидаемой сейчас мерой по восстановлению уровня поддержки станет проведение перестановок в правительстве и административной верхушке ЛДП в начале августа, о которой уже заявил премьер. Первым кандидатом на вылет является министр обороны Томоми Инада, поддерживать которую на плаву Абэ уже не может в силу репутационных рисков.

Распрощается со своим постом, скорее всего, и министр юстиции Кацутоси Канэда, с которым оппозиция связывает принятие, а фактически продавливание — благодаря большинству в парламенте — закона о введении ответственности за подготовку преступления, а не его совершение. Это вызывает серьезное недовольство населения и критику оппозиции.

Сам премьер, по оценкам аналитиков, скорее всего предложит остаться в правительстве главе МИД Фумио Кисиде. Согласие последнего продолжить работу в кабинете Абэ подтвердит лидерские позиции премьера, а отказ может говорить о том, что Кисида планирует начать подготовку к борьбе за пост председателя партии.

Сохранят свои позиции близкие к Абэ вице-премьер, министр финансов Таро Асо и генсек кабмина Ёсихидэ Суга. Они хорошо знают свое дело и выражают поддержку премьер-министру.

Не затронут перестановки, как ожидается, и ведущих функционеров ЛДП, в том числе генерального секретаря партии Тосихиро Никаи, который в свое время стал автором инициативы об увеличении максимального периода пребывания у власти председателя партии — до трех сроков подряд по три года. У его фракции, кстати, 43 депутата.

Так что ближайший год перед решающими выборами председателя ЛДП и в парламент обещает быть крайне насыщенным и интересным в политической жизни Японии.