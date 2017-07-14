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Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей

Международная панорама
14 июля, 18:25 UTC+3 ТАСС

Некоторые из автомобилей, захваченных у боевиков, террористы планировали использовать для совершения терактов, другие были переделаны под боевые машины, сообщили в федеральной полиции Ирака

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ТАСС, 14 июля. Иракская полиция продемонстрировала журналистам в Мосуле 23 автомобиля, захваченных у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, организация запрещена в России) в ходе битвы за этот город, сообщает в пятницу агентство Reuters.

"Герои дивизии быстрого реагирования и федеральной полиции захватили автомобили в ходе успешных ночных рейдов", - сказал капитан федеральной полиции Ирака Бассам Хилло Кадхим.

Некоторые из автомобилей боевики планировали загрузить взрывчаткой для совершения терактов, однако силы безопасности захватили их до того, как замысел был осуществлен. Некоторые из машин были покрыты броней и переделаны под боевые машины. Один грузовик с установленной в кузове башней танка, мог использоваться для поражения военных самолетов и сухопутных войск на больших дистанциях.

Планируется, что после экспозиции транспортные средства будут уничтожены.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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