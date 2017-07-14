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Суд США отложил рассмотрение дела обвиненного в киберпреступлениях россиянина

Международная панорама
14 июля, 18:02 UTC+3

Адвокат подсудимого во время слушаний заявил о невиновности своего клиента

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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Суд отложил в пятницу на неопределенный срок рассмотрение дела гражданина России Юрия Мартышева, выданного властями Латвии в США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания окружного суда Александрии (штат Вирджиния).

Адвокат подсудимого Гэри Смит во время слушаний заявил о невиновности россиянина.

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