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"Эр-риядская" группа завершает раунд в Женеве

Международная панорама
14 июля, 18:39 дата обновления: 14 июля, 19:08 UTC+3

Глава делегации заявил, что Дамаск хочет добиться прекращения переговоров

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ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. "Эр-риядская" группа сирийской оппозиции завершает раунд в Женеве, Дамаск хочет добиться прекращения переговоров. Об этом заявил в пятницу глава делегации группы Наср аль-Харири.

"В рамках раундах мы обсудили, как добиться прогресса, - сказал он. - Но другая сторона хочет добиться прекращения мирных переговоров, не желает иметь ничего общего с политическим процессом".

"Вместе с тем есть прогресс по техническим и политическим вопросам с ООН. Мы обсудили политический процесс, конституцию и выборы и борьбу с терроризмом", - отметил Харири.

По словам главы делегации, "единственный путь победить терроризм - это переходный период, который сделает Сирию вновь безопасной".

"Эр-риядская" группа обвинила Дамаск в применении хлора в населенном пункте в 9 км от столицы страны. 

"Не будет стабильности, восстановления страны без политического решения, если режим применяет химоружие, бочковые бомбы, - сказал он. - В 9 км восточнее Дамаска режим вчера-сегодня применил химические вещества, хлор. Этот режим использует насилие, чтобы остановить переговоры и обсуждения".

В настоящее время дискуссии на межсирийских переговорах ведутся при посредничестве ООН. Помимо делегации Дамаска в седьмом раунде, начавшемся 10 июля, участвуют представители трех платформ оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской".

Кризис в Персидском заливе

Сторона также выступила за урегулирование отношений между странами Персидского залива. 

"Споры в Персидском заливе - это проблемы в одной семье и доме, и мы надеемся, что они будут быстро урегулированы, не оказав воздействия на нас, - сказал он. - У нас хорошие отношения со всеми странами Персидского залива, и мы стремимся к продолжению этих стабильных и хороших отношений".

"Эр-риядская" платформа принимает участие в проходящем в Женеве с 10 июля седьмом раунде межсирийских переговоров наряду с двумя другими платформами оппозиции - "каирской" и "московской", а также с делегацией правительства Сирии. Завершение раунда намечено на 14 июля.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Затем последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, вызвал сожаление у четырех арабских государств.

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Кризис в Сирии Ситуация вокруг Катара Переговоры по Сирии в Женеве
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