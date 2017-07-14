Помощник президента США указал на успешность перемирия на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт в пятницу указал на успешность перемирия, которое уже пять дней соблюдается на юго-западе Сирии.

Он рассказал о ситуации в арабской республике журналистам на борту самолета американского лидера на обратном пути из поездки в Париж.

"На момент двусторонних переговоров двух президентов (Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона - прим. ТАСС) в Париже шел пятый день успешного перемирия. Оба президента публично и в частной беседе были вполне довольны происходящим [на юго-западе Сирии] и выражали надежду, что оно [перемирие] продолжится", - отметил он.

Боссерт также назвал "позитивным событием" заключение договоренности по перемирию на юго-западе Сирии между Россией, США и Иорданией.