Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Помощник президента США указал на успешность перемирия на юго-западе Сирии

Международная панорама
14 июля, 19:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

По слова Тома Боссерта, в ходе двусторонних переговоров Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон выразили надежду, что перемирие продолжится

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт в пятницу указал на успешность перемирия, которое уже пять дней соблюдается на юго-западе Сирии.

Смотрите также

Соглашение США и РФ о деэскалации на юго-западе Сирии: надежда на перемирие во всей стране

Он рассказал о ситуации в арабской республике журналистам на борту самолета американского лидера на обратном пути из поездки в Париж.

"На момент двусторонних переговоров двух президентов (Дональда Трампа и французского лидера Эмманюэля Макрона - прим. ТАСС) в Париже шел пятый день успешного перемирия. Оба президента публично и в частной беседе были вполне довольны происходящим [на юго-западе Сирии] и выражали надежду, что оно [перемирие] продолжится", - отметил он.

Боссерт также назвал "позитивным событием" заключение договоренности по перемирию на юго-западе Сирии между Россией, США и Иорданией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
2
Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии
3
Власти Москвы ожидают сокращения количества ДТП после сужения Садового кольца
4
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
5
СМИ: двое туристов погибли в Египте при нападении в гостинице
6
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама