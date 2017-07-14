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СМИ: хакер взломал почту американского разведчика-специалиста по РФ

Международная панорама
14 июля, 20:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

По данным Foreign Policy, речь идет о взломе почтового ящика человека, который занимает высокий пост в Бюро разведки и исследований Госдепартамента

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Хакер, скрывшийся под псевдонимом "Джонни Уокер", взломал частную электронную переписку сотрудника американской разведки, занимающегося Россией. Об этом сообщи в пятницу журнал Foreign Policy.

По информации издания, в минувший вторник хакер объявил, что получил доступ к частным электронным посланиям сотрудника Госдепартамента, работающего в засекреченном разведывательном отделе, занимающемся Россией. Послания охватывают период по крайней мере в два года и касаются контактов с представителями ЦРУ и других разведывательных ведомств, а также с международными фондами, неправительственными организациями и журналистами.

Журнал не называет имени человека, чей почтовый ящик подвергся взлому, однако указывает, что в данный момент он занимает высокий пост в Бюро разведки и исследований Госдепартамента. Ссылаясь на осведомленный источник, журнал указывает, что этот человек, вероятно, лучший в администрации США специалист по России.

Во внешнеполитическом ведомстве отказались комментировать этот инцидент. "Государственному департаменту известно о частых попытках взломать электронные почтовые ящики правительственных чиновников и представителей бизнеса, - приводит журнал слова представителя Госдепартамента. - Согласно действующим правилам, мы не обсуждаем отдельные попытки или инциденты".

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