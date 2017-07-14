Власти Эстонии изъяли из семьи граждан РФ восьмилетнюю девочку

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Эстонии изъяли из семьи граждан России Михайловых восьмилетнюю девочку, также гражданку РФ, "за старые обои" в их таллинской квартире. Об этом ТАСС сообщила в пятницу Виолетта Волкова, адвокат семьи, где отец - пенсионер, а мать - инвалид.

"Органы опеки Эстонии в суде добились изъятия из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой, граждан России, их восьмилетней дочери по тем формальными основаниями, что у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически - в связи с их намерением вернуться в Россию", - рассказала Волкова.

Анатолий Газарян вместе со своей женой переехал из Москвы в Таллин в 1978 году, его жена скончалась, после чего он вторично женился на Анне Михайловой, и у новой пары родилась дочь. По словам адвоката Волковой, опекунский надзор над семьей производился несколько лет, но главной претензией была бедность семьи, а не нарушения в отношении ребенка.

"Семья получала пособия в €460, после уплаты коммунальных платежей оставалось на жизнь €300, этого хватало на жизнь, но не на ремонт квартиры. И в итоге отец заявил органам опеки, что перевозит семью в Россию, после чего ребенка изъяли", - сказала Волкова.

По информации адвоката, ребенок изъят из семьи до середины октября, затем состоится заседание по решению судьбы девочки.

"Ребенок просится домой, просит родителей вернуть ее в семью. Я считаю, что происходящее - акт притеснения русскоязычного населения в Эстонии и ущемления прав граждан России, которыми являются и родители, и ребенок", - сказала Волкова.