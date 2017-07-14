ТАСС, 14 июля. Израильские власти освободили верховного муфтия Иерусалима шейха Мухаммеда Хусейна, который ранее в пятницу был задержан возле Храмовой горы. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на самого муфтия.

"Я был освобожден", - заявил Мухаммеда Хусейна в беседе с журналистом AFP. Сын священнослужителя подтвердил, что его отец был освобожден без каких-либо условий. Сын священнослужителя сказал, что муфтий "был допрошен израильской полицией по поводу того, что они квалифицировали как подстрекательство к насилию в связи с его призывом к мусульманам прибыть в Иерусалим".

Как ранее сообщило палестинское агентство WAFA, израильские солдаты задержали Верховного муфтия, являющегося одновременно и хатыбом (наставник, читающий проповедь) Аль-Аксы, после того, как он начал читать пятничную молитву перед людьми, которым запретили пройти на площадь у исламской святыни на Храмовой горе. Этот район был оцеплен израильскими силами безопасности после произошедшего ранее инцидента в Старом городе Иерусалима.

По имеющимся сведениям, в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были убиты стражами порядка.