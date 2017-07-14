CNN: в США республиканцы хотят объединить законопроекты о санкциях против РФ и КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США считают возможным объединить законопроект о санкциях против России с проектом документа об ужесточении ограничительных мер в отношении КНДР, который был ранее одобрен нижней палатой. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.
По ее данным, лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) заявил, что, по его мнению, законопроект о санкциях против КНДР должен быть увязан с проектом другого рассматриваемого документа, который помимо ужесточения антироссийских санкций также предполагает усиление давления на Иран. Таким образом, по мнению республиканцев, повышаются шансы на прохождение в Конгрессе данных инициатив.
В то же время председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс (республиканец, от Калифорнии) заявил, что такая идея существует и он не считает ее лишенной интереса. При этом Ройс отметил, что работает над собственным вариантом законопроекта о санкциях против России. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что такой законопроект пользуется двухпартийной поддержкой и может быть представлен в нижней палате Конгресса уже на следующей неделе.
В начале мая Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении КНДР. Если его поддержит Сенат и подпишет президент США, то санкционный режим в отношении Пхеньяна будет значительно ужесточен. Главная задача предлагаемого законодательства состоит в том, чтобы воспрепятствовать торгово-экономическим отношениям КНДР с другими странами.
Что касается мер по ужесточению санкционного режима против России, они были оформлены в виде поправки к законопроекту об усилении давления на Иран и одобрены в середине июня Сенатом. Проект документа был направлен в Палату представителей, однако рассмотрение его там застопорилось из-за одного из пунктов, который помешал бы американским компаниям участвовать в крупных нефтяных проектах за пределами США.
Данный законопроект, в частности, предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы на основании исполнительных указов экс-президента США Барака Обамы в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и воссоединением Крыма с Россией. Если законопроект в итоге будет принят нижней палатой и подписан президентом Дональдом Трампом, то конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона. Администрация США по своей воле это сделать не сможет.