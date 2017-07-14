Верховный суд Венесуэлы решил проверить генпрокурора на полиграфе

Группа Depeche Mode выступит в МосквеКультура 15 июля, 0:11
"Спартак" победил "Локомотив" и стал обладателем Суперкубка РоссииСпорт 15 июля, 0:07
Итоги "Женевы-7": пока объединяется только оппозицияМеждународная панорама 14 июля, 23:59
Мутко и Дворкович примут участие в футбольном матче памяти Эдуарда СтрельцоваСпорт 14 июля, 23:04
Веснина и Соарес не смогли выйти в финал Уимблдона в микстеСпорт 14 июля, 22:35
Россиянка Муллина победила в прыжках с шестом на этапе Мирового вызова в МадридеСпорт 14 июля, 22:24
Российские волейболистки прервали серию из трех поражений на Гран-приСпорт 14 июля, 22:10
Случаи нападения на туристов в Египте. ДосьеБиографии и справки 14 июля, 21:41
Сотников: на спецучастке седьмого этапа ралли "Шелковый путь" все осторожничалиСпорт 14 июля, 21:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Верховный суд (ВС) Венесуэлы вызвал генерального прокурора Луису Ортегу Диас на проверку на полиграфе. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter уполномоченный по правам человека в республике Тарек Вильям Сааб. Он также должен будет участвовать в этом тестировании, назначенном на 17 июля.
"Сообщаю, что я подтверждаю свою готовность пройти это научную проверку", - указал Сааб. Генеральный прокурор пока не прокомментировала это решение ВС. Тестирование будет проведено в рамках разбирательства в отношении Диас, начатого по требованию депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.
4) Informo a la opinión publica mi responsable disposición de someterme a dicha prueba científica conocida como experticia de la #VERDAD— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 14 July 2017
Диас открыто выражает несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи, причем без проведения референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, намечены на 30 июля.
В конце июня ВС запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ее банковские счета и обязал явиться в суд для дачи показаний. Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими оппонентами главы государства.
За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс.