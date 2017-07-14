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Верховный суд Венесуэлы решил проверить генпрокурора на полиграфе

Международная панорама
14 июля, 23:30 UTC+3 ТАСС

Экспертизе также подвергнется уполномоченный по правам человека в республике Тарек Вильям Сааб

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ТАСС, 14 июля. Верховный суд (ВС) Венесуэлы вызвал генерального прокурора Луису Ортегу Диас на проверку на полиграфе. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter уполномоченный по правам человека в республике Тарек Вильям Сааб. Он также должен будет участвовать в этом тестировании, назначенном на 17 июля.

"Сообщаю, что я подтверждаю свою готовность пройти это научную проверку", - указал Сааб. Генеральный прокурор пока не прокомментировала это решение ВС. Тестирование будет проведено в рамках разбирательства в отношении Диас, начатого по требованию депутата Национальной ассамблеи от проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы Педро Карреньо.

Диас открыто выражает несогласие с действиями исполнительной власти, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи, причем без проведения референдума. Выборы в этот орган, имеющий полномочия изменять основной закон страны, намечены на 30 июля.

В конце июня ВС запретил генпрокурору покидать страну, заморозил ее банковские счета и обязал явиться в суд для дачи показаний. Диас подозревается в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого политическими оппонентами главы государства.

За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс.

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