Итоги "Женевы-7": пока объединяется только оппозиция

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Седьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился, но участникам предстоит большая домашняя работа. Несмотря на отсутствие документально оформленных договоренностей, появились некоторые подвижки.

Еще до начала переговорной сессии представители трех групп оппозиции - "московской", "эр-риядской" (Высший комитет по переговорам, ВКП) и "каирской" - провели ряд технических встреч, главной темой которых было сближение взглядов для создания единой делегации. В течение раунда оппозиционеры также собирались вместе несколько раз.

"Процесс сближения между тремя платформами оппозиции идет, может, медленными темпами, но уверенно идет вперед, - заявил в интервью ТАСС председатель "московской платформы" Кадри Джамиль. - А это самое необходимое условие для формирования одной делегации для начала прямых переговоров и в конце концов решения сирийского кризиса через выполнение резолюции СБ ООН 2254". Джамиль охарактеризовал пятидневный переговорный марафон как самый успешный за всю историю женевских сессий.

В свою очередь, глава делегации ВКП Наср аль-Харири сказал журналистам, что "проведено несколько технических встреч с разными "платформами" в попытке выработать общую политическую основу, наши дискуссии продолжатся". А руководитель "каирской" группы Фирас аль-Халиди заметил: "Будем продолжать эти встречи в целях достижения соглашения".

Представители трех "платформ" оппозиции продолжат консультации совсем скоро - с 25 июля по 5 августа будут вновь обсуждать нюансы объединения. В ходе раунда впервые прозвучало предложение сделать такой механизм регулярным, работающим между женевскими раундами. В повестке дня, разумеется, значатся и четыре "корзины" - конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом.

По словам Фираса аль-Халиди, для объединения нужно выйти на консенсусный документ по политическому процессу.

Поговорить напрямую

Перспективы прямых переговоров между Дамаском и оппозицией по-прежнему туманны. Это вынужден был признать и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, да и стороны говорят об этом сдержанно, обуславливая подобный сценарий несколькими "если".

По словам главы правительственной делегации Сирии, постпреда страны при ООН Башара Джаафари, на встречах со спецпосланником эта тема не поднималась. "Мы дали ранее исчерпывающие пояснения спецпосланнику о том, что мы об этом думаем, - заявил он. - Самое важное состоит в том, чтобы партнер по переговорам был национальным представителем, а не клиентом на службе иностранных интересов".

Впрочем такое заявление Джаафари последовало после ряда нелицеприятных обвинений в адрес Дамаска со стороны "эр-риядской" группы. Аль-Харири утверждает, что правительство Сирии отказывается обсуждать политический процесс. По его мнению, если президент Башар Асад покинет страну, то наступит мир.

Иными словами, сближения между официальным Дамаском и оппозицией пока не предвидится. За пять дней какую-либо почву нащупать не удалось, позиции сторон слишком разнятся.

Вместе с тем в "каирской" группе считают, что прямой диалог возможен уже в ходе восьмого раунда, условно намеченного на сентябрь. Надежду на это выразил, общаясь с прессой в пятницу, аль-Халиди. А представитель "московской" платформы Муханнад Длейкан сказал: "Мы рассчитываем начать прямые переговоры между единой делегацией оппозиции и делегацией правительства, призываем делегацию Дамаска подготовить документы по всем четырем "корзинам".

Призыв к Совбезу

Башар Джаафари через спецпосланника решил донести послание к Совбезу о необходимости более активной борьбы с терроризмом. "Мы призвали спецпосланника более полно подключиться к тому, чтобы донести нашу обеспокоенность, касающуюся противодействия терроризму, до Совета Безопасности и международного сообщества, - сказал сирийский постпред. - Мы рассказали спецдокладчику о последних событиях, касающихся антитеррористической борьбы в Сирии".

Заявления по сирийской теме президента Франции Эмманюэля Макрона 13 июля по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не остались незамеченными в Женеве. Французский лидер сказал, что главная задача - "искоренение террористов, всех террористических группировок, какой бы ни была их направленность". "Мы желаем выработать долгосрочное и инклюзивное политическое решение, в этом контексте я не делаю из ухода и отставки Башара Асада предварительное условие для участия Франции [в решении сирийского конфликта]", - сказал он.

Комментируя по просьбе журналистов эту инициативу, Джаафари сказал: "Любое серьезное проявление со стороны каких-либо государств в намерении борьбы с терроризмом на стороне сирийской армии мы будем приветствовать".