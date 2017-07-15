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Экс-глава Перу Умала отправлен в тюрьму, где уже отбывает наказание другой экс-президент

Международная панорама
15 июля, 0:52 UTC+3 ТАСС

Ольянту Умалу поместили в тюрьму Барбадильо на ближайшие 18 месяцев после того, как суд выдал ордер на его арест в рамках дела об отмывании денег и организации преступного сообщества

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ТАСС, 14 июля. Экс-президент Перу Ольянта Умала был доставлен в пятницу в тюрьму Барбадильо, расположенную в столичном пригороде Атэ. Как сообщила местная радиостанция RPP, именно там бывший глава государства проведет ближайшие 18 месяцев после того, как суд выдал ордер на его арест в рамках дела об отмывании денег и организации преступного сообщества.

В этой же тюрьме отбывает наказание другой экс-президент Перу - Альберто Фухимори. В апреле 2009 года политик, возглавлявший страну с 1990 по 2000 год, был признан виновным в нарушении прав человека и приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность Фухимори к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Помимо этого экс-президент был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

Элитная тюрьма для экс-президентов

Несколько дней назад в СМИ и социальных сетях Перу в очередной раз появились фотографии тюремного пространства, которое в последние годы занимает Фухимори. Речь идет о 800 кв. метрах. Эта территория включает в себя как собственно "камеру", больше похожую на просторную квартиру из нескольких комнат, так и открытые зеленые зоны, предназначенные для прогулок политика.

Фотографии из места заключения экс-президента вызвали бурное негодование многих перуанцев, которые убеждены, что Фухимори в связи с тяжестью совершенных преступлений должен отбывать наказание в более суровых условиях. Однако бывший глава государства в ближайшее время может вообще покинуть тюрьму: действующий перуанский лидер Педро Пабло Кучински пообещал рассмотреть возможность перевода политика под домашний арест из-за его проблем со здоровьем.

В какой камере будет находиться экс-президент Умала, пока не сообщалось. В тюрьму его доставили на полицейском вертолете, который тут же окружили десятки съемочных групп.

Уголовное дело против Умалы

В четверг судья Ричард Консепсьон Каруанчо выдал ордер на арест экс-президента Перу Ольянты Умалы и его супруги Надин Эредиа на время расследования дела об отмывании денег и организации преступного сообщества. Подозреваемые будут находиться в тюрьме в течение 18 месяцев. Если вердикт по их делу не будет вынесен в течение этого времени, этот срок может быть продлен.

В сентябре 2015 года прокуратура Перу включила супругу Ольянты Умалы, занимавшего тогда пост президента страны, в список лиц, в отношении которых ведется расследование по делу о финансовых махинациях. Эредиа подозревается в причастности к нелегальному финансированию возглавляемой ею партии со стороны правительства Венесуэлы и бразильских строительных фирм Odebrecht и OAS.

В конце 2016 года в число подозреваемых по этому делу был включен и Умала. По данным прокуратуры, предполагаемые нарушения относятся к периодам проведения избирательных кампаний 2006 и 2011 года. Экс-президент Перу и его супруга отвергают все обвинения в свой адрес. По данному делу им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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