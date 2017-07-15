Постпред Франции: в контактную группу по Сирии должны войти члены СБ ООН и страны региона

ООН, 15 июля. /ТАСС/. В предлагаемую Францией международную контактную группу по Сирии должны войти постоянные члены Совета Безопасности ООН и региональные игроки. Об этом заявил в пятницу журналистам постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр, разъясняя инициативу, озвученную президентом республики Эмманюэлем Макроном.

"Мы выступаем за создание контактной группы, включающей постоянных членов СБ ООН и региональных игроков, чтобы она занялась поощрением мира и [подготовкой] дорожной карты. Конечно, все это - в поддержку усилий ООН", - сказал дипломат, направляясь на закрытую встречу СБ.

По его словам, крайне необходимо объединить международное сообщество и выдвинуть новые инициативы в поддержку специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры, который является посредником на переговорах между Дамаском и оппозицией. "В этом состоит наша [французская] политика", - отметил дипломат, добавив, что собирается изложить предложение Парижа на совещании Совбеза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг по итогам переговоров в Париже с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что две страны предлагают сформировать международную контактную группу по Сирии. По его словам, эта группа могла бы поддерживать усилия ООН по послевоенной стабилизации и восстановлению страны.