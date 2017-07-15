Де Мистура отметил смену риторики по Сирии в Совбезе ООН

Зампостреда РФ: в СБ ООН признали, что в обсуждении сирийской темы появился позитивПолитика 15 июля, 1:26
Федун остался доволен судейством в матче за Суперкубок РоссииСпорт 15 июля, 1:24
Прядкин: "Спартак" и "Локомотив" будут наказаны за "файеры" фанатов, но ожидалось худшееСпорт 15 июля, 1:23
РФПЛ поддерживает выкуп телеправ клубами для показа матчей на региональных каналахСпорт 15 июля, 1:20
Прядкин считает, что судейство в матче за Суперкубок России было достойнымСпорт 15 июля, 1:07
ЦСКА матчем с "Анжи" начинает чемпионат России по футболуСпорт 15 июля, 1:05
Каррера: футболисты "Спартака" не в лучшей физической форме из-за начала сезонаСпорт 15 июля, 1:01
Комбаров: футболистам "Спартака" было непросто выдержать 120 минут матча за СуперкубокСпорт 15 июля, 0:56
"Спартак" начинает защиту титула чемпиона России по футболуСпорт 15 июля, 0:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил смену риторики по Сирии в Совете Безопасности всемирной организации.
"Была важная встреча в пятницу в СБ ООН, на которой выражена поддержка того, что мы делаем, - сказал дипломат в пятницу, подводя итоги седьмого раунда межсирийских переговоров. - Произошло то, чего я не видел долгое время в СБ ООН, - качественная смена риторики".
"Очевидно, что переговоры по Сирии в Астане, особенно инициативы о зонах деэскалации, переговоры президентов России и США в Гамбурге, встреча между президентами Франции и США в Париже идут в русле тех приоритетов, над которыми мы вместе работаем, - отметил эмиссар. - Все это помогает атмосфере нашей работы".
На межсирийских переговорах, проходивших в Женеве с 10 по 14 июля, удалось достигнуть прогресса, но прорыва нет, заявил де Мистура на пресс-конференции по итогам седьмого раунда дискуссий.
"Мы достигли, как ожидали и надеялись, дополнительного прогресса", - сказал он, добавив, что "нет ни прорыва, ни провала".
Эмиссар сообщил, что в ходе завершившегося раунда созданный ранее на переговорах консультативный технический механизм для дискуссий на экспертном уровне "доказал свою эффективность". В этой связи он позитивно оценил итоги таких консультаций, проходивших в Швейцарии в преддверии "Женевы-7" с участием представителей сирийской оппозиции. В частности, "были определены сферы возможного общего подхода" трех "платформ" оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской" (Высший комитет по переговорам) - по вопросам выборов в Сирии.
Де Мистура сказал, что надеется на прямые переговоры представителей правительства арабской республики и оппозиции в новом раунде встреч в Женеве в сентябре. "Мы проведем новый раунд в начале сентября. Сторонам необходимо содержательно подготовиться по четырем "корзинам" (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом - прим. ТАСС), - сказал эмиссар. - Хотим, чтобы они сели в одной комнате за стол переговоров".
"Сложился такой момент, помогающий нашей работе, который может подтолкнуть все стороны в конечном итоге сесть в одной комнате и начать переговоры по существу", - отметил он.
"Необходимо помочь оппозиции более тесно сотрудничать друг с другом. Механизм технических консультаций оппозиции очень эффективен в создании основы для [прямых] переговоров, - заявил эмиссар. - Среди оппозиции создается то, чего мы не видели еще два месяца назад - взаимное доверие".
Стаффан де Мистура позитивно оценил высказанную президентом Франции Эмманюэлем Макроном идею о создании контактной группы по Сирии. Эмиссар заявил, что приветствует помощь переговорному процессу.
Де Мистура подчеркнул, что "Франция как одна из пяти постоянных членов СБ ООН очень сильно настроена в пользу активной роли ООН, и она выступила с серией инициатив", касающихся урегулирования в арабской республике. "В четверг вечером я обсуждал это с высокопоставленными французскими дипломатами, которые настаивали, что все это предполагает и будет предполагать поддержку того, что мы пытаемся делать", - сказал эмиссар ООН, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к инициативе главы Пятой республики о создании контактной группы по Сирии.