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Де Мистура отметил смену риторики по Сирии в Совбезе ООН

Международная панорама
15 июля, 0:31 дата обновления: 15 июля, 1:17 UTC+3

Спецпосланник генсека ООН отметил, что, в частности, встречи в Астане, инициативы о зонах деэскалации, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа помогают атмосфере совместной работы

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Стаффан де Мистура

Стаффан де Мистура

© EPA/XU JINQUAN / POOL POOL PHOTO

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил смену риторики по Сирии в Совете Безопасности всемирной организации.

"Была важная встреча в пятницу в СБ ООН, на которой выражена поддержка того, что мы делаем, - сказал дипломат в пятницу, подводя итоги седьмого раунда межсирийских переговоров. - Произошло то, чего я не видел долгое время в СБ ООН, - качественная смена риторики".

"Очевидно, что переговоры по Сирии в Астане, особенно инициативы о зонах деэскалации, переговоры президентов России и США в Гамбурге, встреча между президентами Франции и США в Париже идут в русле тех приоритетов, над которыми мы вместе работаем, - отметил эмиссар. - Все это помогает атмосфере нашей работы".

Прорыва нет

На межсирийских переговорах, проходивших в Женеве с 10 по 14 июля, удалось достигнуть прогресса, но прорыва нет, заявил де Мистура на пресс-конференции по итогам седьмого раунда дискуссий.

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"Мы достигли, как ожидали и надеялись, дополнительного прогресса", - сказал он, добавив, что "нет ни прорыва, ни провала".

Эмиссар сообщил, что в ходе завершившегося раунда созданный ранее на переговорах консультативный технический механизм для дискуссий на экспертном уровне "доказал свою эффективность". В этой связи он позитивно оценил итоги таких консультаций, проходивших в Швейцарии в преддверии "Женевы-7" с участием представителей сирийской оппозиции. В частности, "были определены сферы возможного общего подхода" трех "платформ" оппозиции - "каирской", "московской" и "эр-риядской" (Высший комитет по переговорам) - по вопросам выборов в Сирии.

Прямые переговоры

Де Мистура сказал, что надеется на прямые переговоры представителей правительства арабской республики и оппозиции в новом раунде встреч в Женеве в сентябре. "Мы проведем новый раунд в начале сентября. Сторонам необходимо содержательно подготовиться по четырем "корзинам" (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом - прим. ТАСС), - сказал эмиссар. - Хотим, чтобы они сели в одной комнате за стол переговоров".

"Сложился такой момент, помогающий нашей работе, который может подтолкнуть все стороны в конечном итоге сесть в одной комнате и начать переговоры по существу", - отметил он.

"Необходимо помочь оппозиции более тесно сотрудничать друг с другом. Механизм технических консультаций оппозиции очень эффективен в создании основы для [прямых] переговоров, - заявил эмиссар. - Среди оппозиции создается то, чего мы не видели еще два месяца назад - взаимное доверие".

Об инициативе Макрона

Стаффан де Мистура позитивно оценил высказанную президентом Франции Эмманюэлем Макроном идею о создании контактной группы по Сирии. Эмиссар заявил, что приветствует помощь переговорному процессу.

Де Мистура подчеркнул, что "Франция как одна из пяти постоянных членов СБ ООН очень сильно настроена в пользу активной роли ООН, и она выступила с серией инициатив", касающихся урегулирования в арабской республике. "В четверг вечером я обсуждал это с высокопоставленными французскими дипломатами, которые настаивали, что все это предполагает и будет предполагать поддержку того, что мы пытаемся делать", - сказал эмиссар ООН, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к инициативе главы Пятой республики о создании контактной группы по Сирии.

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Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа Переговоры по Сирии в Женеве
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