Франция и США условились о партнерстве, невзирая на разногласия

Президент США Дональд Трамп завершил в пятницу двухдневный визит в Париж. Он стал первым хозяином Белого дома, приглашенным на парад на Елисейских полях со времен Джорджа Буша - старшего, который в 1989 году присутствовал на торжествах по случаю 200-летия Великой французской революции.

По утверждению некоторых источников, приглашение стало следствием решения, которое годом ранее принял предшественник Эмманюэля Макрона во главе Франции Франсуа Олланд. Именно он пришел к выводу, что в 2017 году парад должен пройти с американским участием в связи со 100-летием вступления США в Первую мировую войну.

Олланд, разумеется, не предполагал, что следующим главой Белого дома станет вовсе не Хиллари Клинтон, а ее соперник в президентской гонке Дональд Трамп. Еще меньше он ожидал, что быть хозяином церемонии на Елисейских полях суждено отнюдь не ему, а его министру экономики.

Самостоятельная линия

В канун визита гостя Макрон, объясняя приглашение американского президента на торжества в Париж, назвал США "необходимым партнером" в преодолении кризисов на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке. "США - наш первый партнер в сфере разведки, военного сотрудничества, совместной борьбы против терроризма, - сказал французский лидер в интервью газете Ouest-France. - Это историческое партнерство. Вот почему я пригласил Дональда Трампа 14 июля, чтобы отметить столетие вступления американских войск в Первую мировую войну, воздать им должное и подчеркнуть необходимость связей в сфере безопасности".

В Париже при этом не отказались от права открыто критиковать Вашингтон за "склонность к протекционизму" в торговле или сожалеть о "разногласиях" по проблемам климата. Известный исследователь Жюстен Вайс, возглавляющий аналитический центр МИД, подчеркнул, что Франция не собирается подстраиваться под США. При этом он напомнил о непростых этапах в истории двусторонних отношений.

"Генералу де Голлю не нравилось пребывание во Франции иностранных войск, и он решил выйти из объединенного командования НАТО, - отметил исследователь. - Это означало выведение с территории страны баз США и американских солдат". Преемники де Голля стремились сохранять и союзнические узы, и самостоятельность во внешней политике. О последнем в частности свидетельствует позиция, занятая Парижем в 2003 году в разгар иракского кризиса.

Без предварительных условий

"Сейчас у нас есть основания вновь претендовать на роль честного посредника в отношениях между Россией и США, - считает известный аналитик Адриен Дезюэн. - Но эту миссию нельзя сводить к передаче посланий. Мы должны содействовать взаимопониманию".

В отличие от времен Олланда, отметил аналитик, Франция в период правления нового президента "больше не ставит предварительным условием для сирийского урегулирования уход президента Башара Асада". "Макрон говорил об этом с президентом России Владимиром Путиным в Версале, - отметил Дезюэн. - Французский президент солидарен с главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, который отстаивал эту же точку зрения со времени терактов во Франции в 2015 году. Будучи тогда министром обороны, Ле Дриан склонялся к координации действий с Россией".

Политолог напомнил слова нынешнего французского руководителя: "С моим приходом к власти будет положен конец форме неоконсерватизма, импортированной во Францию десять лет назад". По мнению аналитика, в Елисейском дворце теперь "не желают превращения дипломатии в заложницу ястребов из НАТО и псевдогуманитарного дискурса".

Как считает сам французский лидер, в сирийском кризисе "жизненно важно выработать инклюзивные политические решения для постконфликтного периода". "Мы попросили наших дипломатов работать над тем, чтобы в ближайшие недели внести на рассмотрение постоянных членов СБ ООН конкретные меры", - отметил Макрон после переговоров с Трампом. Французский президент подчеркнул необходимость совместных действий с Россией: "У меня с Владимиром Путиным состоялась продолжительная беседа в Версале, это была важная встреча. Наши взгляды не во всем совпадают, но важно работать вместе, делиться информацией и искать решения".

Трамп, в свою очередь, напомнил, что договоренность о прекращении огня на юго-западе Сирии, достигнутая им с президентом России, "выполняется уже пять дней". "Пять дней не звучит, как долгий период времени, однако с точки зрения перемирия в Сирии - это очень значительный промежуток времени. И это результат взаимодействия стран", - заметил американский лидер.

Личный фактор

В Париже Трамп назвал Макрона "сильным лидером". По окончанию визита 45-й президент США явно проникся расположением к французскому коллеге. "Как хороший прагматик Макрон понимает, что в идеологии его мало что объединяет с Трампом, но он увидел, что американскому президенту нравятся победители, и именно на этом решил сделать акцент", - заметил дипломат одной из европейских стран, пожелавший остаться неназванным.

В Елисейском дворце Макрон не провел еще и 100 дней, но уже поставил французскую дипломатию на новые рельсы. Суть его доктрины состоит в том, чтобы не давать кому-либо уроков, но везде последовательно отстаивать национальные интересы. По сравнению с предшественником, 39-летний французский лидер уже сумел продемонстрировать не только завидную энергию в делах, но и более глубокое понимание современности и прошлого.

Интерес к военной истории является общим для Макрона и 45-го президента США. В период учебы в интернате New York Military Academy 18-летний Дональд Трамп в ноябре 1964 года, в годовщину перемирия в "Великой войне", возглавил марш курсантов по Пятой авеню крупнейшего города США.

"Французские и американские патриоты проливали кровь и умирали вместе за наши страны и цивилизации", - сказал в Париже американский лидер. Президенты, общаясь без переводчика, оживленно обменивались впечатлениями от парада на Елисейских полях, который явно заинтересовал гостя. В самом начале вместе с пилотажной группой Patrouille de France над авеню пролетели несколько американских военных самолетов, а право открыть движение войск получили солдаты Первой пехотной дивизии США, созданной сто лет назад специально для участия в боевых действиях в Европе. Вопреки протоколу президенты стоя приветствовали каждое подразделение.

Вспоминая Первую мировую

В связи с годовщиной вступления США в Первую мировую французские историки вспомнили о человеке, который приложил немало усилий, чтобы найти в Америке помощь для истекающей кровью Европы. Речь идет о герое войны Зиновии Пешкове, выходце из Нижнего Новгорода. До войны он много путешествовал вместе с крестным отцом - писателем Максимом Горьким, свободно говорил на многих языках. С началом войны вступил в Иностранный легион и оказал исключительные услуги союзникам.

Дважды тяжело раненный, русский волонтер был направлен властями Франции в США, чтобы убедить общественное мнение в необходимости вступления в войну. Он совершил многомесячное лекционное турне по Америке, рассказывая о фронте. Когда США наконец-то направили войска, Франция наградила его орденом Почетного легиона.

Авангард сил США прибыл во Францию летом 1917 года, но в первые настоящие сражения вступил годом позже, приняв боевое крещение в боях при Кантиньи на Сомме. К тому времени русские солдаты находились в окопах Первой мировой уже почти четыре года.

"Не будь Восточного фронта, мы бы, возможно, проиграли войну через несколько месяцев, - сказал ТАСС известный французский исследователь военной эпохи Пьер Малиновский. - Немцам на протяжении Первой мировой войны приходилось снимать с парижского направления отборные дивизии, чтобы сдержать наступление русской армии на востоке". В 1914 году, когда немцы находились уже на подступах к Парижу, атака русских на Восточном фронте отметил историк, "спасла французскую столицу".

Малиновский напомнил слова французского маршала Фердинанда Фоша, возглавлявшего армию своей страны в Первой мировой: "Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат". В дни визита американского президента историк не смог быть в Париже. Он руководил группой археологов на местах сражений Русского экспедиционного корпуса, отправленного на помощь Франции в критический момент войны.

Дмитрий Горохов