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СМИ: японские авиакомпании по просьбе США ужесточат досмотр пассажиров

Международная панорама
15 июля, 3:15 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, июля. /ТАСС

По данным агентства Kyodo, ужесточенные меры досмотра электроники в ручной клади будут введены в семи аэропортах, которые имеют прямое сообщение с США

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ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Японские авиакомпании планируют по просьбе США с 18 июля ужесточить досмотр пассажиров перед посадкой на рейс. Эти меры касаются проносимой на борт самолета в ручной клади электроники: ноутбуков, планшетов, электронных книг и фотоаппаратов. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в администрации японских аэропортов.

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На данный момент неизвестно, касаются ли эти меры всех пассажиров или только тех, кто летит в США. Однако, по предварительным данным, ужесточенные меры досмотра будут введены в семи аэропортах Японии, которые имеют прямое сообщение с США - аэропортах Нарита и Ханэда в Токио, а также воздушных гаванях Кансай, Син-Титосэ, Сендай, Тюбу и Фукуока.

Выборочные проверки будут проводиться непосредственно перед посадкой на рейс, чтобы те, чью электронику уже проверили, не могли смешаться с другими пассажирами, ручная кладь которых еще не проверена. В администрации японских аэропортов полагают, что введение новых мер приведет к задержкам в вылетах рейсов, поскольку многие пассажиры будут не в курсе новой политики безопасности, и их досмотр займет много времени.

В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.

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