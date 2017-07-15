Рауль Кастро упрекнул США в возврате к риторике холодной войны

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении Кубы являются возвратом к риторике времен холодной войны.

Об этом заявил в пятницу председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента), впервые комментируя изменение кубинской политики Вашингтона.

"Правительство США решило ужесточить блокаду путем создания новых препятствий для американских предпринимателей и введения новых ограничений на поездки своих граждан на остров, оправдывая эти меры враждебной риторикой, свойственной холодной войне", - отметил кубинский лидер, добавив, что решение Трампа является "откатом в американо-кубинских отношениях". Слова Кастро приводит газета Gramna. Иностранные журналисты на заседания парламента карибской страны не допускаются.

16 июня президент США объявил в Майами об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Диалог не в ущерб суверенитету

Кастро отметил, что, несмотря на решение Трампа, Куба готова продолжать "уважительный диалог с США". "Куба и США могут сотрудничать и сосуществовать, уважая друг друга. Однако не следует ожидать, что для этого Куба пойдет на уступки, наносящие вред ее суверенитету и независимости", - заявил кубинский лидер.

"Любая стратегия, направленная на уничтожение [кубинской] революции путем давления или использования более изощренных методов, потерпит крах", - подчеркнул председатель Госсовета.

Кастро также отверг утверждения Вашингтона о том, что на острове якобы не соблюдаются права человека. По словам председателя Госсовета, в этой сфере страна достигла больших успехов и "не нуждается в нотациях ни со стороны США, ни со стороны кого-либо другого".