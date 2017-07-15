Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рауль Кастро упрекнул США в возврате к риторике холодной войны

Международная панорама
15 июля, 3:25 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 15, июля. /ТАСС

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы отметил, что власти США решили ужесточить блокаду, создавая новые препятствия для предпринимателей и вводя новые ограничения на поездки своих граждан

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАВАНА, 15 июля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении Кубы являются возвратом к риторике времен холодной войны.

Читайте также новости по теме:
Политика Трампа в отношении Кубы
© REUTERS/Leonhard Foeger

МИД РФ: новая линия США в отношении Кубы является возвратом к холодной войне

Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США

Трамп объявил об ужесточении политики США в отношении Кубы

Об этом заявил в пятницу председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента), впервые комментируя изменение кубинской политики Вашингтона.

"Правительство США решило ужесточить блокаду путем создания новых препятствий для американских предпринимателей и введения новых ограничений на поездки своих граждан на остров, оправдывая эти меры враждебной риторикой, свойственной холодной войне", - отметил кубинский лидер, добавив, что решение Трампа является "откатом в американо-кубинских отношениях". Слова Кастро приводит газета Gramna. Иностранные журналисты на заседания парламента карибской страны не допускаются.

16 июня президент США объявил в Майами об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Гаваной. В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Диалог не в ущерб суверенитету

Кастро отметил, что, несмотря на решение Трампа, Куба готова продолжать "уважительный диалог с США". "Куба и США могут сотрудничать и сосуществовать, уважая друг друга. Однако не следует ожидать, что для этого Куба пойдет на уступки, наносящие вред ее суверенитету и независимости", - заявил кубинский лидер.

"Любая стратегия, направленная на уничтожение [кубинской] революции путем давления или использования более изощренных методов, потерпит крах", - подчеркнул председатель Госсовета.

Кастро также отверг утверждения Вашингтона о том, что на острове якобы не соблюдаются права человека. По словам председателя Госсовета, в этой сфере страна достигла больших успехов и "не нуждается в нотациях ни со стороны США, ни со стороны кого-либо другого".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политика Трампа в отношении Кубы
Персоны
Кастро, Рауль Трамп, Дональд
Страны
США Куба
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: власти РФ не позволят производителям и продавцам бензина задирать цены
2
WSJ: юрист из РФ предоставила сыну Трампа данные о Уильяме Браудере
3
"Спартак" пишет историю: красно-белые победили "Локомотив" и впервые выиграли Суперкубок
4
Воевавшего в Донбассе британца приговорили к пяти годам тюрьмы
5
Путин: кризис на Украине продлится, пока не иссякнет терпение украинцев
6
"ВКонтакте" запускает с 15 июля виртуального оператора связи
7
Вильфанд объявил о начале лета в Москве
Темы дня
Реклама