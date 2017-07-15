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Суд вызвал генпрокурора Аргентины на допрос по делу о коррупции

Международная панорама
15 июля, 3:48 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 15, июля. /ТАСС

Алехандра Хильс Карбо должна будет предстать перед судом для дачи показаний 31 августа

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Аргентинский судья Хулиан Эрколини вызвал на допрос генерального прокурора республики Алехандру Хильс Карбо, подозреваемую в коррупции. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Центра судебной информации.

Генпрокурор должна будет предстать перед судом для дачи показаний 31 августа. Кроме нее на допрос вызваны еще 10 человек.

Согласно постановлению, судья посчитал убедительными доводы прокурора Эдуардо Тайано, расследующего возможные нарушения при покупке здания для прокуратуры в 2013 году и подавшего ходатайство о допросе Хильс Карбо. По версии стороны обвинения, генпрокурор и другие фигуранты дела определили победителя тендера еще до его объявления и могли получить взятку за эту сделку.

Запрос Тайано был отправлен на фоне слухов о планах правительства отправить генпрокурора в отставку при помощи президентского указа. Хильс Карбо ранее назвала такой вариант лишения ее должности противоречащим конституции. Согласно аргентинскому закону о прокуратуре, глава органа "может быть смещен только" в результате импичмента, инициатором которого должен стать парламент. У сторонников правительства нет необходимого для этого большинства ни в одной из палат Конгресса.

Хильс Карбо была назначена на должность генпрокурора в 2012 году при экс-президенте Кристине Фернандес де Киршнер. Действующее правительство неоднократно обвиняло ее в предвзятости и препятствовании расследованию дел, в которых замешаны члены прошлой администрации.

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