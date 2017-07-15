Госдепартамент не уточняет, достоверна ли якобы украденная у его сотрудника переписка

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Госдепартамент не подтверждает и не опровергает сведения о том, что содержимым электронной почты одного из его сотрудников, занимающихся Россией, завладел неизвестный хакер. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, комментируя данные о якобы имевшем место взломе электронной почты одного из его специалистов.

"Мы не можем ни подтвердить точность сведений о предполагаемой краже личной переписки, ни опровергнуть их, равно как и подтвердить подлинность этих [выложенных в интернет] писем", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Госдепартаменту хорошо известно, что злоумышленники зачастую избирают своими мишенями аккаунты электронной почты руководителей правительства и деловых лидеров Соединенных Штатов. Наша политика заключается в том, что мы не обсуждаем конкретные попытки или инциденты", - добавила американский дипломат.

В соответствии с информацией, которая была размещена 10 июля на сайте Pastebin.com и 12 июля на французском специализированном сайте Mediapart.fr, хакерской атаке подвергся личный (в сервисе Gmail), а не служебный, аккаунт сотрудника Бюро разведки и исследований Госдепартамента Роберта Отто. Согласно открытой информации ведомства, в управлении данного Бюро, которое ведет аналитическую работу по России и Евразии, Отто является исполняющим обязанности начальника отдела изучения внутренней политики России.

Перехвачена была якобы его переписка с коллегами из Госдепартамента, американских разведывательных ведомств, включая ЦРУ, неправительственными организациями и журналистами. При этом, как гласит сопроводительная записка на сайте Pastebin.com, в открытый доступ не стали выкладывать личную переписку Отто с женой и родственниками.