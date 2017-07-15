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Силы самообороны Японии в апреле-июле 226 раз поднимались на перехват самолетов КНР и РФ

Международная панорама
15 июля, 6:19 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, июля. /ТАСС

В Объединенном штабе сил самообороны Японии отметили, что российские самолеты стали пролетать в районах чаще

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ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Истребители японских воздушных сил самообороны в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года 226 раз поднимались на перехват китайских и российских самолетов. Об этом сообщил в пятницу Объединенный штаб сил самообороны.

По его данным, примерно в 55% случаев причиной подъема на перехват становились российские самолеты, а в 44% случаев - китайские. При этом самолеты РФ стали пролетать в этих районах чаще, а самолеты КНР - реже. Еще три раза японские истребители поднимались на перехват из-за самолетов других стран, принадлежность которых не обозначена.

Общее количество таких вылетов составило 229 - это на 52 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, что касается пролетов китайских самолетов, то в большинстве случаев речь идет об истребителях, в то время как среди российских самолетов чаще всего наблюдались разведывательные.

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