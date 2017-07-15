Силы самообороны Японии в апреле-июле 226 раз поднимались на перехват самолетов КНР и РФ

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ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Истребители японских воздушных сил самообороны в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года 226 раз поднимались на перехват китайских и российских самолетов. Об этом сообщил в пятницу Объединенный штаб сил самообороны.
По его данным, примерно в 55% случаев причиной подъема на перехват становились российские самолеты, а в 44% случаев - китайские. При этом самолеты РФ стали пролетать в этих районах чаще, а самолеты КНР - реже. Еще три раза японские истребители поднимались на перехват из-за самолетов других стран, принадлежность которых не обозначена.
Общее количество таких вылетов составило 229 - это на 52 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, что касается пролетов китайских самолетов, то в большинстве случаев речь идет об истребителях, в то время как среди российских самолетов чаще всего наблюдались разведывательные.