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Шеф Пентагона: США не видят необходимости искать замену своей базе ВВС в Катаре

Международная панорама
15 июля, 7:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, июля. /ТАСС

Джеймс Мэттис отметил, что пока никакого воздействия на военные операции США не было

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ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Дипломатический кризис в Персидском заливе никак не отразился на крупнейшей базе ВВС США на Ближнем Востоке, расположенной в Катаре, и Вашингтон не видит необходимости искать замену данному объекту. Об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис.

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"Пока никакого воздействия на наши военные операции не было", - сказал шеф Пентагона, комментируя резкие противоречия между Катаром и его соседями. Согласно изложенной Мэттисом информации, военно-воздушная база Аль-Удейд, расположенная близ катарской столицы Дохи, "продолжает функционировать круглосуточно, припасы доставляются", никакого "воздействия [кризиса] не было". "Нет необходимости искать альтернативы", - отметил руководитель американского военного ведомства.

"Это не означает, что мы не хотим видеть дело решенным и урегулированным всеми как можно скорее. Чтобы все работали против финансирования терроризма, не только Катар, все", - добавил Мэттис.

Аль-Удейд в настоящее время является крупнейшей авиабазой США на Ближнем Востоке, здесь могут размещаться одновременно 120 самолетов. В 2001-2014 гг. она служила для обеспечения боевых действий западной коалиции в Афганистане, а с 2016 года - для операции против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии. На базе находится около 11 тыс. военнослужащих США. Между ней и авиабазой Хмеймим в Сирии действует прямая линия телефонной связи, используемая для предотвращения инцидентов в небе над этой арабской страной.

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны сформулировали 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На выполнение требований Дохе было изначально отведено 10 дней, но затем по просьбе Кувейта этот срок был продлен на двое суток. 5 июля срок ультиматума истек, а переданный при посредничестве Кувейта ответ Дохи вызвал сожаление у "четверки". В связи с этим бойкотирующие Катар страны приняли решение продолжить оказание политического и экономического давления на Доху, пока она не изменит свою политику.

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