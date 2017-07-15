Глава МИД Австралии: страну, скорее всего, изберут в Совет ООН по правам человека

СИДНЕЙ, 15 июля. /ТАСС/. Австралия практически гарантировала себе место в Совете по правам человека (СПЧ) ООН в 2018-2020 годах. Об этом в субботу сообщила мельбурнская газета Herald Sun со ссылкой на министра иностранных дел страны Джули Бишоп, которая сейчас совершает поездку по европейским странам.

Отметив, что Франция на днях объявила, что не будет претендовать на место в новом составе Совета по правам человека ООН, газета цитирует главу МИД Австралии, по словам которой, "это, судя по всему, означает, что Австралия и Испания будут избраны в Совет, поскольку не будет конкуренции". Бишоп также сообщила, что к настоящему времени австралийскую заявку письменно поддержала 141 страна, еще свыше 20 стран выразили такую поддержку на словах.

Новый состав СПЧ ООН будет определен в октябре. В этот международный правозащитный орган входят 47 государств, каждое из них избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования на три года, при этом ни одна страна не может оставаться в Совете дольше двух сроков подряд. Австралия никогда не входила в состав Совета по правам человека ООН.