МИД КНДР: США пытаются навязать СБ ООН беспрецедентно жесткую резолюцию о санкциях

ПХЕНЬЯН, 15 июля. /ТАСС/. Пхеньян "не намерен терпеть безрассудный санкционный шантаж со стороны Соединенных Штатов и других враждебных сил". С таким заявлением, опубликованным в субботу в газете "Нодон синмун", выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

Дипломат отметил "попытки США навязать Совету Безопасности ООН сфабрикованную Вашингтоном беспрецедентно жесткую резолюцию о санкциях в ответ на проведенное в КНДР 4 июля испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". "Было бы фатальной ошибкой считать, что КНДР в качестве ядерной державы, обладающей МБР, будет терпеть безрассудный санкционный шантаж со стороны США и других враждебных сил", - приводит ЦТАК слова представителя МИД.

Пхеньян, предупредил северокорейский дипломат, "примет соответствующие ответные меры, если Совбез одобрит новую резолюцию о санкциях" в ответ на ракетную программу КНДР. Американской администрации, полагают в Пхеньяне, "следует проявлять благоразумие, учитывая стратегическую позицию КНДР, которая вышла на небывало высокий уровень".

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По ее словам, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, ужесточить воздушные и морские ограничения, а также ввести адресные санкции в отношении высокопоставленных официальных лиц, которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.

В пользу новых рестрикций также высказались Великобритания и Франция. В свою очередь Россия предостерегла против введения новых санкций. Как заявил 5 июля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, санкции загоняют в тупик процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.