В ФРГ предложили надевать экстремистам электронные браслеты после протестов в Гамбурге

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер предложил использовать электронные браслеты для того, чтобы упреждать массовые беспорядки. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в субботу в газетах медиагруппы Funke.

Таким образом политик предлагает отреагировать на массовые протесты, которые сопровождали саммит G20 в Гамбурге. "Зачинщики беспорядков вообще не должны иметь возможность участвовать в демонстрациях", - сказал он. "Нужно обязать их регистрировать в полиции с определенной регулярностью или в экстренном случае надевать им электронные браслеты", - заявил министр.

На время протестов в Гамбурге 7-8 июля в город прибыли полицейские со всей Германии, порядок обеспечивали 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 8 июля ситуация в городе обострилась: в большинстве районов не ходил общественный транспорт, в центре протестующие разгромили несколько улиц, разграбили супермаркеты. Кроме того, были повреждены 15 припаркованных автомобилей: зачинщики беспорядков разбивали стекла и закидывали в салон коктейли Молотова. За время протестов были задержаны почти 300 человек, пострадали около 500 полицейских.

В начале года в ФРГ был принят закон, позволяющий при помощи электронных браслетов обнаруживать местоположение исламистов.