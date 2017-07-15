Премьер Киргизии выдвинут социал-демократической партией кандидатом в президенты страны

БИШКЕК, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков выдвинут пропрезидентской Социал- демократической партией Киргизстана (СДПК) кандидатом в президенты республики. Об этом ТАСС сообщили в субботу в политсовете СДПК.

"Кандидатура Жээнбекова утверждена делегатами в ходе состоявшегося в Бишкеке съезда партии, в связи с этим в ближайшее время соответствующие документы будут направлены в Центризбирком", - заявили в политсовете.

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике поступили заявления от 26 граждан, которые объявили о намерении баллотироваться на главный государственный пост в стране. Четверо из них были выдвинуты во время съездов политических партий, остальные являются самовыдвиженцами.

Процесс выдвижения кандидатов завершится в августе, после чего начнется их регистрация. Для этого им необходимо будет собрать 30 тыс. подписей граждан в свою поддержку, пройти тест на знание киргизского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около $15 тыс.). Перед президентскими выборами 2011 года о намерении баллотироваться объявили более 80 человек, однако процедуру регистрации прошел лишь каждый пятый из них.

Действующий президент Алмазбек Атамбаев, который является основателем СДПК, не примет участие в выборах, поскольку закон запрещает гражданам республики занимать главную должность в государстве более одного шестилетнего срока.