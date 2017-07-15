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Times: хакеры из РФ атаковали ирландские энергосети

Международная панорама
15 июля, 12:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

Эксперты в области безопасности полагают, что Ирландия стала "испытательным полигоном для войн в киберпространстве, которые ведут команды ГРУ", пишет издание

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Хакеры, якобы поддерживаемые российскими властями, подвергли кибератаке энергосистемы на острове Ирландия. По информации газеты Times, злоумышленники получили контроль над электросетями, расположенными на территории сразу двух государств - независимой Республики Ирландия и Великобритании.

Издание сообщило, что непосредственной целью атаки стал энергетический сектор Республики Ирландия. Со ссылкой на неназванных аналитиков в области безопасности газета заявила, что хакеры пытались получить доступ к контролю над этими системами, что одновременно давало им гипотетическую возможность отключить и часть энергосистемы Северной Ирландии.

По сведениям издания, в минувшем месяце группа хакеров, предположительно имеющая связи с Главным разведывательным управлением (ГРУ, официально - Главным управлением - прим. ТАСС) Генштаба ВС РФ, направила по электронной почте старшим инженерам ирландского Управления по поставкам энергии сообщения с вредоносными программами. Газета уверяет, что кибератака не привела к сбоям в работе энергосистемы, но предполагает, что злоумышленники похитили конфиденциальную информацию, включая пароли. Национальный центр кибербезопасности Ирландии уже подтвердил, что занимается расследованием этого инцидента.

Как передает издание, эксперты в области безопасности полагают, что Ирландия стала "испытательным полигоном для войн в киберпространстве, которые ведут команды ГРУ, и потенциально одной из нескольких стран ЕС, которые РФ может стремиться дестабилизировать". Газета напомнила, что Ирландия является важной базой для многих технологических гигантов из США, включая Facebook и Apple.

В Москве уже неоднократно и на самом высоком уровне отвергали какую-либо причастность к кибератакам.

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