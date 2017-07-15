Киевский суд арестовал депутата Верховной рады Добкина на два месяца

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КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева решил арестовать на два месяца депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Об этом сообщила в субботу судья районного суда.
"Ходатайство содержания под стражей в отношении Михаила Добкина удовлетворить. Применить к Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на время расследования - до 14 сентября 2017 года", - добавила судья. Она сообщила также, что суд предложил альтернативу - залог в размере 50 млн гривен (почти $2 млн).
В минувший четверг депутаты Рады поддержали обращение генерального прокурора Юрия Луценко, сняв депутатскую неприкосновенность с Добкина, а также разрешили его задержание и арест.
По словам Луценко, занимая должность мэра Харькова в 2006-2010 годах, Добкин был причастен к передаче в аренду или в частную собственность около 77 га земельных участков в городе в пользу застройщиков. Убытки от этого оцениваются не менее чем в 227 млн гривен ($8,8 млн по текущему курсу). В ответ Добкин заявил, что считает снятие с себя неприкосновенности попыткой запугать его коллег.