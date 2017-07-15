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Оппозиция считает политической расправой решение суда по аресту Добкина

Международная панорама
15 июля, 20:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, июля. /ТАСС

Представитель "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич отметил, что избранная мера пресечения необоснованна и неприемлема

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КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционный блок" считает политической расправой решение Печерского райсуда Киева арестовать депутата Верховной рады от оппозиции Михаила Добкина. Об этом в субботу заявил член украинского парламента от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

"Ходатайство прокуратуры об аресте Михаила Добкина является политической расправой, а мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн гривен (почти $2 млн) - необоснованна и неприемлема", - сказал Шуфрич журналистам. По его словам, в партии рассчитывали, что "личных обязательств Добкина и ходатайства передать его на поруки будет достаточно". Шуфрич считает, что адвокаты "должны оценить ситуацию и определиться с возможностью апелляции".

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Депутат заявил также, что несмотря на категорическую позицию Добкина не вносить никаких залогов, его коллеги по парламенту не допустят, чтобы он "был арестован хоть на один день", тем самым подтверждая готовность оппозиции заплатить залог.

Печерский райсуд в субботу решил арестовать Добкина на два месяца - до 14 сентября. При этом суд предложил альтернативу - залог в размере 50 млн гривен. Этот залог, на который у депутата, по его словам, нет денег, должен быть внесен в течение пяти дней, в противном случае его арестуют.

В минувший четверг депутаты Рады поддержали обращение генерального прокурора Юрия Луценко о лишении Добкина депутатской неприкосновенности, а также о его задержании и аресте.

Генпрокуратура подозревает, что в 2006-2010 года Добкин, занимая должность мэра Харькова, был причастен к передаче в аренду или частную собственность застройщиков около 77 га земельных участков в городе. По словам Луценко, убытки оцениваются как минимум в 277 млн гривен ($8.8 млн по текущему курсу).

Экс-депутат назвал снятие с себя неприкосновенности попыткой запугать его коллег.

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