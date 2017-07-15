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Администрация Трампа подготовила проект реформы Киберкомандования ВС

Международная панорама
15 июля, 20:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

По данным источников AP, основная задача реформы - сделать Киберкомандование ВС США более независимым от АНБ

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа завершает подготовку проекта реформирования Киберкомандования Вооруженных сил США, которое будет выведено из подчинения Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).

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Согласно сведениям его источников, подробности плана реформы все еще прорабатываются. Официально проект предполагается обнародовать в течение предстоящих нескольких недель. Основная задача состоит в том, чтобы сделать Киберкомандование Вооруженных сил более независимым от АНБ, которое в основном занимается сбором разведывательной информации о телефонных переговорах и электронной переписке по всему миру. План отражает новые направления деятельности Киберкомандования перед лицом таких реалий, как рост угрозы кибератак и диверсий со стороны террористических группировок и враждебных Вашингтону государств, указывают источники AP.

14 апреля прошлого года первый заместитель министра обороны США Роберт Уорк сообщил телекомпании CNN о первом случае применения кибероружия против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Уорк не разъяснил, о каком именно типе вооружений идет речь, и где оно было применено.

Как сообщала в июне газета The New York Times, арсенал кибероружия США за минувший год продемонстрировал свою неэффективность в борьбе с деятельностью в интернете ИГ. К такому заключению пришла еще прежняя администрация Барака Обамы, которая, однако, предпочла не афишировать свой вывод и делегировала новому президенту страны Трампу задачу исправлять положение к лучшему.

Наиболее красноречивыми примерами источники назвали недавние теракты в Великобритании и Иране. Временные успехи принесла и крупная операция под кодовым названием "Сияющая симфония" (Glowing Symphony), которая была подготовлена по приказу экс-министра обороны Эштона Картера и проведена в ноябре прошлого года силами АНБ и Киберкомандования ВС США.

По данным издания, разочарование результатами операции было настолько велико, что в администрации Обамы предприняла попытки сместить директора АНБ, главу Киберкомандования ВС адмирала Майкла Роджерса, который, по мнению Вашингтона, был слишком сосредоточен на традиционных формах шпионажа и диверсий против враждебных государств. Однако было принято решение не трогать Роджерса, когда появились сведения о намерении Трампа назначить его директором национальной разведки, координирующей все 16 спецслужб США.

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