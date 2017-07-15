Администрация Трампа подготовила проект реформы Киберкомандования ВС

Гендиректор: приятно было видеть на "Петровском" болельщиков в клубных цветах ФК "Тосно"Спорт 15 июля, 21:17
Янчук: Мугуруса может стать лидером женского тенниса на несколько лет впередСпорт 15 июля, 21:10
Россияне Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в водуСпорт 15 июля, 20:48
От деклараций к делу: конференция МИНЕПС единогласно приняла "Казанский план действий"Спорт 15 июля, 20:20
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"Москва 15 июля, 20:12
Тарасов: судья Суперкубка должен был удалить Луиса Адриано, но это уже историяСпорт 15 июля, 19:45
Азербайджанец Раджабов стал победителем этапа Гран-при по шахматам в ЖеневеСпорт 15 июля, 19:32
"Тосно" в дебютном матче в РФПЛ проиграл "Уфе"Спорт 15 июля, 19:27
Прыгунья в воду Бажина не стала завершать карьеру после ОИ-2016 из-за скукиСпорт 15 июля, 19:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа завершает подготовку проекта реформирования Киберкомандования Вооруженных сил США, которое будет выведено из подчинения Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press (AP).
Согласно сведениям его источников, подробности плана реформы все еще прорабатываются. Официально проект предполагается обнародовать в течение предстоящих нескольких недель. Основная задача состоит в том, чтобы сделать Киберкомандование Вооруженных сил более независимым от АНБ, которое в основном занимается сбором разведывательной информации о телефонных переговорах и электронной переписке по всему миру. План отражает новые направления деятельности Киберкомандования перед лицом таких реалий, как рост угрозы кибератак и диверсий со стороны террористических группировок и враждебных Вашингтону государств, указывают источники AP.
14 апреля прошлого года первый заместитель министра обороны США Роберт Уорк сообщил телекомпании CNN о первом случае применения кибероружия против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Уорк не разъяснил, о каком именно типе вооружений идет речь, и где оно было применено.
Как сообщала в июне газета The New York Times, арсенал кибероружия США за минувший год продемонстрировал свою неэффективность в борьбе с деятельностью в интернете ИГ. К такому заключению пришла еще прежняя администрация Барака Обамы, которая, однако, предпочла не афишировать свой вывод и делегировала новому президенту страны Трампу задачу исправлять положение к лучшему.
Наиболее красноречивыми примерами источники назвали недавние теракты в Великобритании и Иране. Временные успехи принесла и крупная операция под кодовым названием "Сияющая симфония" (Glowing Symphony), которая была подготовлена по приказу экс-министра обороны Эштона Картера и проведена в ноябре прошлого года силами АНБ и Киберкомандования ВС США.
По данным издания, разочарование результатами операции было настолько велико, что в администрации Обамы предприняла попытки сместить директора АНБ, главу Киберкомандования ВС адмирала Майкла Роджерса, который, по мнению Вашингтона, был слишком сосредоточен на традиционных формах шпионажа и диверсий против враждебных государств. Однако было принято решение не трогать Роджерса, когда появились сведения о намерении Трампа назначить его директором национальной разведки, координирующей все 16 спецслужб США.