Telegraph: 30 британских консерваторов готовы поддержать Дэвиса на пост лидера партии

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Тридцать депутатов от правящей в Великобритании Консервативной партии готовы поддержать министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, если он выдвинет свою кандидатуру на пост лидера партии. Об этом сообщила в субботу газета The Telegraph, опубликовав эксклюзивный материал на своем сайте.

Со ссылкой на союзников Дэвиса, издание информировало, что министр получил большое количество сообщений о поддержке после прошедших в июне парламентских выборов. На них консерваторы под руководством премьер-министра Терезы Мэй одержали победу, однако потеряли правящее большинство в парламенте, что было воспринято в партии как катастрофичный результат. Оппозиционная Лейбористская партия, во главе которой стоит Джереми Корбин, напротив, укрепила свои позиции.

"Много людей говорят ему [Дэвису], что он человек, который сможет показать результат на переговорах по Brexit и справиться с Корбином", - приводит газета слова источника.

Сам Дэвис, будучи главным переговорщиком со стороны Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit, последовательно заявляет о том, что он полностью лоялен Терезе Мэй. В то же время информация о поддержке Дэвиса как возможного претендента на пост главы правительства частью тори свидетельствует о том, что давление на позиции действующего премьера нарастает по мере приближения ежегодного съезда Консервативной партии, который состоится осенью 2017 года.

Тридцать депутатов, фактически допустившие, что они готовы выступить против Терезы Мэй, составляют чуть менее 10% от фракции тори в Палате общин, нижней палате парламента. Однако в той ситуации, когда положение Мэй очень шатко, это число является очень большим и может свидетельствовать о растущем расколе в правящей партии.