СМИ: мэр Нэмуро не смог посетить Южные Курилы из-за ответных мер РФ на санкции Японии

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Причиной, по которой мэр японского города Нэмуро Сюнсукэ Хасэгава был исключен из состава японской делегации, посетившей с 27 июня по 1 июля южные Курильские острова в рамках изучения возможностей для совместной экономической деятельности, стали ответные меры РФ, принятые после решения Японии о введении санкций против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

В марте 2014 года Токио в связи с ситуацией на Украине, в частности, приостановил консультации с Москвой о смягчении визового режима и отложил на неопределенный срок начало переговоров о возможном заключении трех договоров, а позднее объявил, что временно не будет выдавать визы 23 деятелям российских государственных и прочих структур. В ответ на это послу Японии в Москве был вручен список граждан его страны, для которых въезд в РФ теперь закрыт. Перечень этих лиц опубликован не был.

Как предполагают источники агентства, мэр Нэмуро был включен в этот список. Однако японская сторона, исходя из своей позиции о непризнании Южных Курил российской территорией, пыталась настоять на том, что исследовательская поездка на острова организована в формате безвизового посещения, так что Хасэгава должен быть до нее допущен. Российская сторона, как утверждается, эти доводы не приняла.

МИД Японии за день до поездки японской делегации на Южные Курилы уведомил мэра Нэмуро об исключении из списка участников. При этом сообщалось, что ему не было предоставлено никаких объяснений на этот счет. Законодательное собрание города приняло резолюцию протеста в адрес японского правительства.

В результате российские острова в составе делегации посетили 69 человек. Группа, в которую вошли чиновники и представители деловых кругов, посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где ознакомилась с состоянием инфраструктуры и изучила возможности для реализации совместных проектов. В общей сложности им удалось осмотреть 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.

Как ожидается, консультации по итогам этой поездки с российской стороной на уровне заместителей глав МИД пройдут в конце августа в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 Гамбурге.