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На вооружение ВМС США поступил новейший эскадренный миноносец John Finn

Международная панорама
16 июля, 5:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июля. /ТАСС

Как отметил глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис, введение в строй корабля посылает союзникам и противникам сигнал, что Соединенные Штаты настроены серьезно

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Глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис

Глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис

© AP Photo/David Adame, архив

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием John Finn типа Arleigh Burke поступил на вооружение ВМС США. Церемония введения в строй корабля состоялась в субботу на военно-морской базе Перл-Харбор (штат Гавайи).

Как отметил глава Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Гарри Харрис, введение в строй корабля посылает союзникам и противникам в АТР сигнал, что Соединенным Штатам важно происходящее в регионе.

"Мы верим в мир через силу - умную силу, поддерживаемую сильной властью, а сила корабля сама по себе посылает четкий сигнал нашим друзьям и нашим противникам, что мы в АТР настроены серьезно. Америка - тихоокеанская нация, тихоокеанский лидер и тихоокеанская сила, ими она и будет всегда", - декларировал на церемонии Харрис.

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