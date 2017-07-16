Израильские солдаты застрелили разыскиваемого палестинца на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Израильские силовики ликвидировали в воскресенье на Западном берегу реки Иордан разыскиваемого за два вооруженных нападения и оказавшего сопротивление при задержании палестинца. Об этом сообщила в распространенном здесь коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Подразделения армии, Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) и пограничной полиции провели операцию в деревне Наби-Салех (палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС) по аресту подозреваемого, дважды открывшего огонь в субботу в Наби-Салехе и Атерете (еврейское поселение на Западном берегу - прим. ТАСС), - говорится в документе. - Солдаты идентифицировали подозреваемого, который попытался открыть огонь по ним. В ответ на непосредственную угрозу силовики открыли огонь по атакующему, что привело к его смерти".

В армии указали также, что "еще один подозреваемый, который был арестован, был легко ранен и получил медицинскую помощь на месте происшествия".

По данным армии, в субботу подозреваемый обстрелял автомобиль с израильскими номерами у поселения Атерет, в результате чего легкие ранения получил один человек. Затем в тот же день он открыл огонь по армейскому посту у деревни Наби-Салех. Пострадавших в результате инцидента не было.

Нынешняя волна насилия в зоне палестино-израильского противостояния началась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате нескольких сотен нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов около 50 человек погибли, еще более 500 получили ранения.

В пятницу в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были убиты стражами порядка.