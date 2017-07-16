Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серийный образец китайского беспилотника CH-5 совершил первый полет

Международная панорама
16 июля, 10:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 16, июля. /ТАСС

Он продлился более 20 минут и завершился на неназванном аэродроме в провинции Хэбэй

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Серийный образец разведывательно-ударного беспилотника CH-5 ("Цайхун-5"), самого совершенного на данный момент китайского аппарата такого типа, совершил первый испытательный полет. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

В репортаже говорится, что полет продлился более 20 минут и завершился на неназванном аэродроме в провинции Хэбэй.

Руководитель проекта "Цайхун" Оу Чжунмин после испытаний заявил, что несколько стран, среди которых как пользователи предшествующих моделей серии "Цайхун", так и новые потенциальные заказчики, уже ведут переговоры о приобретении CH-5 с разработчиком - Китайской академией аэрокосмической аэродинамики.

"Аппарат не уступает БПЛА MQ-9 Reaper американской корпорации General Atomics - беспилотнику-охотнику, который считается западными аналитиками лучшим в своем роде", - заявил главный конструктор серии "Цайхун" Ши Вэнь, чьи слова приводит телеканал.

По его словам, изготовленный из композитных материалов беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов - втрое дольше предшественников. Дальность полета CH-5 составляет 10 тыс. км, взлетная масса может достигать 3,3 т.

По данным телеканала, аппарат может нести до тонны полезной нагрузки, в одном из вариантов - 24 ракеты. В репортаже подчеркивается, что CH-5 превосходит все китайские аналоги по продолжительности полета и максимальной полезной нагрузке.

Помимо прочего, он может использоваться для дальнего радиолокационного обнаружения и управления и нести средства радиоэлектронной борьбы. Также, по словам главного конструктора, CH-5 может быть оснащен для патрулирования акваторий и поиска подводных лодок. Предполагается и гражданское применение аппарата с такой нагрузкой, как камеры высокого разрешения, радары и радиопередатчики.

CH-5 - средневысотный беспилотник большой продолжительности полета (MALE, medium altitude long endurance). Прототип беспилотника совершил первый полет в августе 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Владимир Толоконников
2
На вооружение ВМС США поступил новейший эскадренный миноносец John Finn
3
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
4
СМИ: мэр Нэмуро не смог посетить Южные Курилы из-за ответных мер РФ на санкции Японии
5
В Абхазии установили лиц, совершивших разбойное нападение на туристов
6
Публика уходит с концертов основателя Pink Floyd из-за критики Трампа
7
В Москве на 14 июля объявлен желтый уровень опасности из-за гроз с сильным ветром
Темы дня
Реклама