Серийный образец китайского беспилотника CH-5 совершил первый полет

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Серийный образец разведывательно-ударного беспилотника CH-5 ("Цайхун-5"), самого совершенного на данный момент китайского аппарата такого типа, совершил первый испытательный полет. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

В репортаже говорится, что полет продлился более 20 минут и завершился на неназванном аэродроме в провинции Хэбэй.

Руководитель проекта "Цайхун" Оу Чжунмин после испытаний заявил, что несколько стран, среди которых как пользователи предшествующих моделей серии "Цайхун", так и новые потенциальные заказчики, уже ведут переговоры о приобретении CH-5 с разработчиком - Китайской академией аэрокосмической аэродинамики.

"Аппарат не уступает БПЛА MQ-9 Reaper американской корпорации General Atomics - беспилотнику-охотнику, который считается западными аналитиками лучшим в своем роде", - заявил главный конструктор серии "Цайхун" Ши Вэнь, чьи слова приводит телеканал.

По его словам, изготовленный из композитных материалов беспилотник может непрерывно находиться в воздухе до 60 часов - втрое дольше предшественников. Дальность полета CH-5 составляет 10 тыс. км, взлетная масса может достигать 3,3 т.

По данным телеканала, аппарат может нести до тонны полезной нагрузки, в одном из вариантов - 24 ракеты. В репортаже подчеркивается, что CH-5 превосходит все китайские аналоги по продолжительности полета и максимальной полезной нагрузке.

Помимо прочего, он может использоваться для дальнего радиолокационного обнаружения и управления и нести средства радиоэлектронной борьбы. Также, по словам главного конструктора, CH-5 может быть оснащен для патрулирования акваторий и поиска подводных лодок. Предполагается и гражданское применение аппарата с такой нагрузкой, как камеры высокого разрешения, радары и радиопередатчики.

CH-5 - средневысотный беспилотник большой продолжительности полета (MALE, medium altitude long endurance). Прототип беспилотника совершил первый полет в августе 2015 года.