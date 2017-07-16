Макрон: переговоры в Версале вывели сотрудничество с Россией по Сирии на новый уровень

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон дал высокую оценку переговорам в Версале с российским президентом Владимиром Путиным для продвижения по сирийскому досье. Об этом он заявил в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche (JDD).

"После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по обоим этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности поднялось на совершенно иной, чем прежде, уровень", - сказал французский президент.

"Я намерен занимать жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии. В том случае, если это произойдет, я обеспечил, чтобы Франция на деле дала на это операционный ответ еще прежде, чем она прибегнет к словам. Я также требую предоставить доступ гуманитарной помощи с тем, чтобы обеспечить спасение гражданского населения в зоне боев. Таковы установленные мною две красные линии по сирийскому досье", - сказал Макрон.

Он отметил при этом различия во взглядах по сирийскому вопросу между Францией и Россией. "Владимир Путин является союзником Башара Асада. Я же придерживаюсь позиции, которая заключается в том, что не считаю отстранение от власти Башара Асада обязательным условием для каких-либо дальнейших инициатив по Сирии, - отметил президент Франции. - Но в то же время я веду поиск тех мер, которые позволили бы осуществить восстановление в этом регионе, покончив при этом с терроризмом".

"Именно в этом заключается различие в позиции с моим предшественником на президентском посту", - сказал Макрон, имею в виду Франсуа Олланда.

Первые переговоры между Путиным и Макроном состоялись 29 мая, они продолжались около 3 часов. Президент России посетил Францию по приглашению президента Франции.

Совместные с РФ меры против действий хакеров

Париж и Москва намерены совместно содействовать тому, чтобы прекратились атаки хакеров на Францию, заявил Макрон в том же интервью.

"Темы, подобные электронным атакам, являются весьма опасными и не должны препятствовать нормальному развитию наших двусторонних отношений. В настоящее время очень важно разработать процедуру действий с тем, чтобы предотвратить повторения пиратских информационных атак. Франция и Россия над этим работают", - указал Макрон.

Он также сообщил, что после его избрания главой государства "первые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным были почти полностью посвящены теме российского вмешательства в ход предвыборной кампании".

"Я изложил российскому президенту те факты, которыми располагал относительно хакерской атаки, а также относительно поведения ряда (российских) СМИ", - добавил французский президент, имея в виду критику в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.

Отвечая на вопрос, была ли полностью урегулирована проблема хакерских атак после его переговоров с президентом РФ в Версале, Макрон пояснил: "С российской стороны используется аргумент, который заключается в том, что эти атаки проводили не государственные структуры, а частные лица. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо, чтобы наши официальные службы провели обмен имеющейся у них информацией".

Как отмечает в своей публикации JDD, "на уточняющие вопросы по данной теме французский президент не счел нужным отвечать".

В Москве уже неоднократно и на самом высоком уровне отвергали какую-либо причастность к кибератакам.