Пхеньян потребовал от Вашингтона вернуть документы, изъятые у дипломатов КНДР в Нью-Йорке

ПХЕНЬЯН, 16 июля. /ТАСС/. КНДР требует от Соединенных Штатов вернуть документы, незаконно изъятые у северокорейских дипломатов 16 июня в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. С таким заявлением, как сообщило в воскресенье информационное агентство ЦТАК, выступил официальный представитель КНДР в ООН.

"Соединенным Штатам необходимо принести извинения на официальном уровне за незаконные действия, наносящие ущерб суверенитету народной республики, и незамедлительно вернуть захваченные документы", - подчеркнул он.

Представитель КНДР выступил в Нью-Йорке на специальном заседании комитета ООН по отношениям с республикой, проведенном по просьбе Пхеньяна. Позицию КНДР, по данным ЦТАК, поддержали представители России, Китая, Кубы, Ирана, Сирии и Кипра.

16 июня американские власти изъяли в Нью-Йорке пакет с дипломатической перепиской у возвращавшейся на родину делегации КНДР, которая участвовала в проходившей в Нью-Йорке сессии конференции государств - участников Конвенции о правах инвалидов.

После этого МИД КНДР распространил заявление, в котором отмечалось, что власти США "совершили незаконную и чудовищную провокацию". При изъятии документов члены северокорейской делегации, располагавшие дипломатическими удостоверениями, оказали сопротивление. Поэтому группа в составе примерно 20 полицейских офицеров и сотрудников департамента внутренней безопасности США, по сведениям МИД, "использовала силу".

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны, на политическом уровне сохраняется напряженность. Северокорейские газеты периодически подчеркивают, что США "остаются заклятым врагом корейской нации".