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Юнкер ждет от Турции шагов навстречу Европе

Международная панорама
16 июля, 11:48 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, июля. /ТАСС

По словам главы Еврокомиссии, после того, как в Турции была осуществлена попытка госпереворота, Евросоюз протянул властям в Анкаре руку помощи

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БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Турцию не отдаляться от Европы. Свою позицию он отразил в авторской статье, написанной для немецкой газеты Bild и опубликованной в воскресенье.

"Для Европейского союза важно, чтобы его сосед оставался демократичным, стабильным и успешным с точки зрения экономики", - написал Юнкер. "Мне бы хотелось, чтобы Турция сближалась с Европой, а не отдалялась от нее", - отметил глава ЕК.

По его словам, после того, как в Турции была осуществлена попытка госпереворота, Евросоюз протянул властям в Анкаре руку помощи. "Сейчас, спустя год, рука все еще протянута", - пишет Юнкер. В ответ он ждет, чтобы Турция придерживалась европейских ценностей.

При этом глава ЕК напомнил о ситуации с журналистом немецкой Die Welt Денизе Юджеле, который находится в следственном изоляторе в Стамбуле по подозрению в террористической деятельности, но без официального обвинения. Это, по его словам, не сочетается с ценностями ЕС.

Также Юнкер указал на дискуссии о возвращении смертной казни в Турции. Если это произойдет, то дверь, ведущая в направлении к членству в Евросоюзе "будет окончательно захлопнута", говорится в статье.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 249 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

Число задержанных по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает главным организатором путча, превысило 100 тыс. Около 60 тыс. из них позже были отпущены на свободу, однако более 50 тыс. остаются под надзором правоохранителей.

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Темы
Попытка государственного переворота в Турции
Персоны
Юнкер, Жан-Клод
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