Хаммонд: переходный период после Brexit займет несколько лет

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза растянется на несколько лет. Об этом в воскресенье в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд.

"Переходный период - это технический вопрос о том, как быстро мы введем в действие новую таможенную и миграционную системы. Я думаю, речь идет о нескольких годах, а не о нескольких месяцах", - сказал он.

Хаммонд указал, что Великобритания не сможет оставаться частью единого европейского рынка после Brexit, на чем настаивают британские сторонники сохранения курса евроинтеграции. "Мы не будем членами единого рынка, поскольку мы выйдем из него, как только покинем ЕС 29 марта 2019 года. Это решено, и я не думаю, что кто-нибудь полагает, что мы отступим от этого", - сказал он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по этому вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.