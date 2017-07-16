К северу от сирийского города Латакия прогремел взрыв

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ТАСС, 16 июля. Взрыв прогремел в воскресенье в районе Рас-Шамра - в 12 км к северу от портового сирийского города Латакия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
По его информации, в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие, их число не уточняется.
Сообщается, что взрыв имел "террористическую" природу. Другие подробности пока не приводятся.