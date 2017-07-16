Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

К северу от сирийского города Латакия прогремел взрыв

Международная панорама
16 июля, 13:14 UTC+3 ТАСС

В результате инцидента есть жертвы и пострадавшие

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 июля. Взрыв прогремел в воскресенье в районе Рас-Шамра - в 12 км к северу от портового сирийского города Латакия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По его информации, в результате инцидента есть жертвы и пострадавшие, их число не уточняется.

Сообщается, что взрыв имел "террористическую" природу. Другие подробности пока не приводятся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
10
Полиция Ирака устроила выставку захваченных у ИГ в Мосуле автомобилей
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внедорожник без водителя задавил женщину на пляже в Ростовской области
2
Биография Владимира Толоконникова
3
Бортко признался, что "Собачье сердце" стало его лучшим фильмом благодаря Толоконникову
4
Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в отложенном балете "Нуреев"
5
Умер актер Владимир Толоконников
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Только встал и уже устал: как отличить обычную лень от серьезной болезни
Темы дня
Реклама