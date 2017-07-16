Власти Британии грозят пожизненным заключением за нападения с использованием кислот

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Британские власти намерены ужесточить наказание за нападения на людей с использованием кислоты вплоть до высшей меры - пожизненного заключения. Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The Sunday Times.

Она подчеркнула, что "пожизненное заключение не должно исключаться" в качестве наказания за подобные нападения. "Мы должны быть уверены, что те, кто совершает эти ужасные преступления, почувствуют всю силу закона. Мы будем стремиться к тому, чтобы каждый, работающий в системе уголовного правосудия, от сотрудников полиции до прокуроров, обладал полномочиями, необходимыми для строгого наказания тех, кто совершает эти ужасные преступления", - сказала она.

Британские власти также планируют приравнять кислоту и другие коррозионные вещества к опасному для жизни оружию и ввести ограничения на их продажу.

Начиная с нынешней весны в Соединенном Королевстве участились нападения на людей с использованием едких субстанций. Так, 17 апреля, на следующий день после отмечавшейся в стране Пасхи два человека пострадали в результате распыления кислоты в ночном клубе на востоке Лондона. Нынешним летом в лондонском районе Бектон от аналогичной "химической атаки" пострадали начинающая модель и ее двоюродный брат.

Поздним вечером 13 июля в лондонских районах Хэкни, Ислингтон, Шордич, Ньюингтон и Клэптон подростки 15 и 16 лет на мопедах атаковали пятерых человек, плеснув им в лицо едкой жидкостью. Полиция Лондона в пятницу задержала второго подростка, подозреваемого в участии в этой серии нападений.

Шеф Скотленд-Ярда Крессида Дик охарактеризовала нападения с применением кислоты как варварские. Она напомнила, что ранее подобные атаки совершались на Карибских островах и в странах Южной Америки, но подчеркнула, что для Великобритании это новое явление.