Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приняли в воскресенье участие в церемонии памяти евреев, погибших после массовой облавы, которая 75 лет назад была проведена в столице страны и Парижском районе.

В июле 1942 года на зимний велодром (Vel d’Hiv) в Париже после проведенной облавы и серии массовых арестов доставили для последующей депортации 13 тыс. евреев, среди которых было 4 тыс. детей.

Почти все они в дальнейшем погибли в нацистских лагерях смерти - в живых остались не более шестерых малышей и подростков, а также около 100 взрослых. Аресты во Франции осуществлялись с одобрения коллаборационистского правительства Виши и при участии около 7 тыс. французских полицейских и жандармов.

Венки у мемориалов

Траурная церемония прошла в юго-западной части Парижа, в районе, где находился снесенный после войны велодром Vel d’Hiv. Макрон возложил цветы к памятной доске, установленной на месте спортивного комплекса, использовавшегося в годы войны как пересылочный лагерь. Также венок был положен к основанию мемориала, на мраморе которого выбиты имена всех погибших детей.

Вместе Макрон и Нетарьяху провели церемонию у главного памятника жертвам, установленного на берегу Сены.

Прошла минута молчания, прозвучали гимны Франции и Израиля, а также еврейская похоронная молитва "Кадиш". Свою поэму, посвященную трагическим событиям 1942 года прочла 84-летняя Франсин Кристоф, бывшая узница фашистских концлагерей, освобожденная в 1945 году благодаря наступлению Красной армии. Выступили другие представители общественности и еврейских организаций Франции.

Признание ответственности

Выступая перед участниками траурной церемонии, президент Франции присоединился к словам, сказанным прежним лидером страны Жаком Шираком в 1995 году относительно французской ответственности за происшедшее. Макрон подчеркнул, что "именно Франция организовала эту облаву на евреев - в ней не участвовал ни один немец". "Именно Третья французская республика поставила режиму Виши все кадры - политиков, чиновников, полицейских, журналистов", - добавил он.

Франция многие десятилетия не признавала своей ответственности за проведенную операцию по захвату и депортации тысяч евреев из Парижа. По этой причине официальные представители Израиля ранее, вплоть до нынешнего приезда Нетаньяху, никогда не участвовали во Франции в такой церемонии памяти погибших.

"Было бы оскорблением коллективной памяти пытаться скрыть эти события и ответственность страны. Следует честно признать то, что произошло в те годы", - сказал Макрон. Он подробно напомнил о сотрудничестве режима Виши с немецкими оккупантами. "Сегодня мы не поддадимся пропаганде ненависти, мы не отступим в противостоянии антисионизму, потому что он является новой формой антисемитизма", - отметил в своем выступлении президент Франции.

Общий бой

Со своей стороны Нетаньяху поблагодарил тех французов, которые в годы гонений на евреев спасли многих их детей. "Они рисковали при этом не только своей жизнью, но и жизнью своих семей", - указал он.

"Ваш бой против радикального исламизма, это и наш бой. Нам следует вести общий бой против радикального исламизма и следует сообща одержать над ним победу, - подчеркнул Нетаньяху, обращаясь к Макрону. - Израиль стал первой целью радикальных исламистов, но они стремятся сегодня уничтожить демократию и гуманизм во всем мире".

В воскресенье в Елисейском дворце пройдут переговоры президента Франции с премьером Израиля. На них выносится обсуждение таких тем, как ситуация в Сирии, отношение к Ирану, палестино-израильский конфликт и поиск путей его урегулирования. По завершении переговоров Нетаньяху и Макрон сделают заявления для прессы.