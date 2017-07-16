СМИ: Трамп исключил возможность визита в Великобританию без гарантий лучшего приема

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ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исключил возможность своего визита в Великобританию до тех пор, пока не получит гарантий лучшего приема. Об этом сообщила газета The Sun, которая опубликовала переписку Трампа с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.
Согласно тексту, с которым ознакомился один из высокопоставленных дипломатов, американский президент выразил неудовлетворение отношением британских СМИ к его персоне. На это Мэй ответила ему: "Вы же знаете, что представляет собой британская пресса".
"Я все еще хочу приехать, но мне не к спеху. Поэтому, если вы можете решить эту проблему для меня, то это существенно бы упростило задачу. Когда я буду знать, что получу лучший прием, я приеду, но не раньше", - продолжил Трамп.
Британский телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленных источников в британском правительстве ранее информировал, что государственный визит Трампа в Великобританию состоится в следующем году.
При этом собеседники телеканала не исключили, что глава американской администрации еще до этого момента нанесет неофициальный визит в Соединенное Королевство, где он владеет двумя престижными курортами при гольф-клубах на территории Шотландии.
Глава британского правительства стала первым зарубежным лидером, посетившим Белый дом после инаугурации Трампа. Во время январского визита в Вашингтон Мэй передала Трампу подписанное королевой Елизаветой II приглашение прибыть в Великобританию с госвизитом, предусматривающим оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце.
Этот шаг премьера вызвал неодобрительную реакцию у многих представителей общественности, поскольку никогда ранее президенты США не совершали визитов подобного статуса в самом начале своего правления. В частности петицию с призывом к отмене этого госвизита, который, по неофициальной информации, был намечен на июнь этого года, подписали 1,85 млн человек.