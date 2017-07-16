СМИ: Сеул предложит Пхеньяну переговоры о прекращении враждебных действий у границы

СЕУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Южная Корея может на следующей неделе предложить КНДР провести переговоры о взаимном прекращении военных действий на границе, которые обе стороны воспринимают как враждебные. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рёнхап со ссылкой на правительственные источники.

По его данным, к проработке этого плана представители министерства объединения, ряда ведомств и военных приступили после того, как КНДР, по мнению Сеула, положительно отреагировала на выступление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Выступая в Берлине 6 июля, он выступил с предложением о взаимном прекращении военных действий у границы по случаю очередной годовщины соглашения о перемирии, подписанного 27 июля 1953 года. Тогда же южнокорейский лидер предложил провести встречи разделенных семей.

В субботу центральная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала комментарий, который в Сеуле расценили как положительную реакцию на выступление президента. Вместе с тем, как полагают эксперты, восприятие сторон прекращения враждебных действий на границе может различаться. Если Сеул может иметь в виду лишь прекращение пропагандистского вещания через громкоговорители со стороны Юга, то Пхеньян может потребовать прекращения совместных с США военных учений.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. В начале июля КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

Вместе с тем Мун Чжэ Ин неоднократно указывал на необходимость налаживания отношений с Севером и возобновления контактов. Министерство объединения Республики Корея (РК) после начала работы нового правительства выдало разрешение на посещение КНДР членами гуманитарной организации. Однако, как сообщили в Сеуле, несмотря на готовность сотрудничать с Пхеньяном в гуманитарной сфере, правительство РК продолжит "жестко противодействовать северокорейским военным провокациям".