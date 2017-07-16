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Макрон: Франция готова поддержать все инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке

Международная панорама
16 июля, 16:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, июля. /ТАСС

Президент Франции, в частности, призвал "к возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами"

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ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности его страны приложить новые усилия к установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые прошли в воскресенье в Елисейском дворце

"Франция готова поддержать любые инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке, - сказал французский президент. - Я призываю к возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Нетаньяху, Биньямин
Страны
Франция Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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