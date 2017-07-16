Макрон: Франция готова поддержать все инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке

Комиссар матча: организации игры "СКА-Хабаровск" - "Зенит" можно поставить "пятерку"Спорт 16 июля, 16:57
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании, Квят - 15-йСпорт 16 июля, 16:35
Индийские астрофизики открыли у созвездия Рыбы гигантское скопление галактик СарасватиКосмос 16 июля, 15:15
Оргкомитет ЧМ не сможет решить проблему холода в прыжковом бассейнеСпорт 16 июля, 15:12
Пацкевич: хуже условий для синхронисток, чем на Олимпиаде в Бразилии, придумать сложноСпорт 16 июля, 15:01
Брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступленияхМеждународная панорама 16 июля, 14:59
Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 годаСпорт 16 июля, 14:55
Фурсенко: "Зенит", несмотря на тяжелые условия, сыграл в Хабаровске на пять балловСпорт 16 июля, 14:45
Власенко отговорил прыгунов в воду Кузнецова и Захарова завершать карьеру после ОИ-2016Спорт 16 июля, 14:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности его страны приложить новые усилия к установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые прошли в воскресенье в Елисейском дворце
"Франция готова поддержать любые инициативы по установлению мира на Ближнем Востоке, - сказал французский президент. - Я призываю к возобновлению переговоров между палестинцами и израильтянами".